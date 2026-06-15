Steven Spielberg, 80 años en plena forma: ahora responde no me puedes pagar tras derrota

Steven Spielberg celebra ocho décadas de vida con la misma energía creativa que en sus mejores años. Su último film ya está en salas y, pese a su historial imbatible, hay episodios de su carrera que sorprenden. Uno de ellos: varias oportunidades perdidas para dirigir a James Bond. Aquí contamos cómo ocurrió todo y qué papel jugaron George Lucas y una famosa melodía.

Un cineasta activo a los 80 y su nuevo estreno

Este año, Spielberg cumple 80 y sigue presente como director y productor. Su más reciente trabajo, El día de la revelación, desembarcó en cines y aspira a convertirse en uno de los títulos más vistos de 2026.

Películas dirigidas: más de treinta.

Recaudación total: superior a los 10.000 millones de dólares .

. Géneros abordados: aventura, ciencia ficción, suspense, drama histórico.

Intentos frustrados con el Agente 007

Antes de alcanzar la fama absoluta, Spielberg confesó en varias entrevistas que deseó dirigir una película de James Bond. Tras el éxito de Tiburón, pensó que tendría la oportunidad. Pero los responsables no lo consideraron la opción adecuada.

En otra fase, cuando Encuentros en la tercera fase le consolidó, volvió a presentarse. De nuevo, la respuesta fue negativa.

La anécdota de las cinco notas y Moonraker

La historia tomó un giro curioso cuando el productor de Bond, Albert «Cubby» Broccoli, solicitó permiso para usar una melodía de Encuentros en la tercera fase en Moonraker. Spielberg propuso un trueque: permiso a cambio de la dirección de un Bond.

Broccoli rechazó la oferta. Aun así, Spielberg autorizó el uso de las cinco notas. Con el tiempo, el rechazo dejó de dolerle y lo recuerda con humor.

Detalles clave del episodio

Primera petición: tras Tiburón. Respuesta: negativa.

Segunda petición: después de Encuentros en la tercera fase. Respuesta: otra vez negativa.

La negociación de las notas: propuesta de trueque rechazada, pero permiso concedido.

George Lucas y la oportunidad que cambió su destino

Tras el rechazo de Bond, Spielberg compartió la anécdota con George Lucas. Lucas tenía otra idea que terminaría definiendo la carrera de Spielberg.

En aquel momento, Lucas le presentó un personaje aventurero que aún no tenía nombre definitivo. La propuesta abrió la puerta a una saga que hoy forma parte del ADN del cine de aventuras.

Qué dijo Spielberg en entrevistas recientes

En un diálogo reciente en el podcast The Rest is Entertainment, y comentado por medios como ScreenRant, Spielberg volvió a relatar el incidente con Bond con tono jocoso. También había abordado el tema años atrás en conversaciones con la BBC.

Al hablar del pasado, el director ha bromeado sobre la idea de dirigir a Bond a día de hoy, dejando claro que su idea sobre ese posible proyecto cambió con los años.

Legado y prioridades actuales

Hoy, Spielberg combina labores detrás y delante del set. Producción, dirección y promoción de nuevos títulos forman parte de su agenda.

Influencia : sus películas siguen marcando generaciones.

: sus películas siguen marcando generaciones. Producción : mantiene proyectos propios y ajenos.

: mantiene proyectos propios y ajenos. Promoción: dedica tiempo a presentar y posicionar sus estrenos.

El presente: promoción y ciencia ficción

Con El día de la revelación, Spielberg regresa al terreno de la ciencia ficción tras varios años. La película se presenta como una pieza clave en su filmografía reciente y protagoniza su agenda pública actual.

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