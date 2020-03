ULEG propone crear un gabinete de crisis para actuar en la lucha contra el Coronavirus en Leganés

► Desde el partido vecinal consideran que es loable la cantidad de ideas o el trabajo que se está haciendo por parte de entidades sociales, colectivos, asociaciones, administraciones, empresas o ciudadanos particulares, pero echa en falta alguien que canalice ese buen hacer para remar todos en el mismo sentido.

El partido Unión por Leganés-ULEG ha propuesto crear en el municipio un gabinete de crisis para coordinar, centrarlizar y armonizar acciones en la lucha contra el coronavirus. Esta formación considera “que es loable la cantidad de ideas o el trabajo que se está haciendo por parte de entidades sociales, colectivos, asociaciones, administraciones, empresas o ciudadanos particulares pero echa en falta alguien que canalice ese buen hacer para remar todos en el mismo sentido”.

El portavoz de ULEG, Carlos Delgado, y el resto de sus concejales han tendido su mano en múltiples ocasiones al alcalde de la localidad que, “lógicamente, se está viendo desbordado por la situación al actuar y tomar decisiones de forma unilateral, sin consultar, ‘abarcando mucho’, y a veces pareciendo más preocuparle dar visibilidad a las ‘muchas’ y ‘descoordinadas’ cosas que hace, en lugar de ser efectivo, saber delegar y coordinar”, motivo por el que proponen la creación de un gabinete de crisis con todas las formaciones políticas de Leganés

El hecho de que Leganés sea una de las ciudades de mayor población de la Comunidad de Madrid y, en particular, con un mayor número de personas mayores que la mayoría de los municipios ha hecho que la crisis del Covid-19 se haya extendido y hecho estragos también en la ciudad. “Sirvan como ejemplos los casos del Hospital Severo Ochoa, que tuvo que cerrar sus puertas y derivar pacientes por falta de espacio o saturación, o en el caso de las residencias de mayores que carecen de recursos humanos y materiales y lamentablemente han tenido que sufrir un importante número de muertes entre sus usuarios”.

En relación con lo anterior, desde el partido vecinal también denuncian que “hay vecinos de Leganés que han escrito que pueden existir mayores que se contagiaron y han fallecido solos en cuarentena en sus domicilios, sin que ni sus familiares ni la funeraria puedan acceder a hacerse cargo de la incineración o que han fallecido en casa de los familiares, que durante horas tienen que convivir con el cadáver porque hay pocos jueces”. Es difícil hablar de estas dramáticas situaciones pero es la realidad de lo que por desgracia está pasando”, afirma Carlos Delgado, presidente de ULEG.

Ante la tozuda realidad, desde el partido vecinal vuelven a tender la mano al alcalde de Leganés y a los técnicos municipales, consideran necesario crear un gabinete de crisis. “Todos nos informamos por Internet, por las redes sociales… Desde el confinamiento han salido a la luz múltiples ideas, gente con ganas de ayudar y colaborar. Asociaciones, entidades, empresas, administraciones que están trabajando para colaborar con donaciones, haciendo material médico y sanitario, proponiendo acciones de voluntariado, etc. Las mayoría de estas propuestas se quedan en nada, por falta de impulso y se podrían valorar y poner en marcha de forma organizada y coordinada”.

“Todos a una”

Desde ULEG consideran además que todas las formaciones políticas de Leganés han recogido además múltiples propuestas de los vecinos y que todos estamos dispuestos a sumar para ayudar a superar esta dura crisis. Pero para ello hay que organizarse, centralizar y armonizar todo, y saber delegar. “Lamentable y lógicamente el alcalde se ha visto desbordado por la situación. No entendemos que siga tomando decisiones de forma unilateral, sin consultar, queriendo “abarcar mucho”. A veces parece que busca más no sé qué réditos políticos y que ahora no tocan. Desde ULEG reiteramos nuestra predisposición a colaborar en aquellas funciones, labores y actividades donde realmente podamos ser útiles a la causa y nos consta que el resto de formaciones políticas están en la misma línea”.

Trabajo con la Universidad Carlos III

El propio Carlos Delgado ha estado en estos días en contacto con el departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Carlos III de Madrid en Leganés para colaborar e impulsar la fabricación de dispositivos sanitarios para los centros médicos y hospitalarios. Un gran trabajo y una coordinación que se ha trasladado al propio alcalde y en la que el partido vecinal se va a seguir volcando para aumentar la capacidad de producción.

Por último, desde el partido vecinal quieren mandar un mensaje de ánimo y esperanza a todos los vecinos. Agradecer el trabajo de todos los colectivos demostrando una vez más que Leganés es una ciudad solidaria y que lucha unida. “Porque todos juntos somos más fuertes, unidos venceremos esta crisis y haremos de Leganés una ciudad aún mejor y un ejemplo para todos. Gracias a todos”.