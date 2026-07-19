17 estrenos en Netflix: esta semana llega el final de una de sus historias más reconfortantes

Esta semana trae novedades que mezclan romance, drama y rescates reales. Si sigues estrenos en streaming, encontrarás desde el final cinematográfico de una serie juvenil a historias inspiradas en hechos reales. Consulta las fechas y los títulos más llamativos para planear tu maratón.

Novedades en series: estrenos, regresos y apuestas románticas

El mapa de los anhelos: duelo y búsqueda de identidad

Basada en la novela de Alice Kellen, esta nueva serie sigue a Greta. Ella dedicó años a donar células madre para ayudar a su hermana Lucy, afectada por leucemia. Tras la muerte de Lucy, Greta queda desorientada y busca un propósito.

Antes de morir, Lucy deja un juego que obliga a Greta a enfrentarse al duelo. En ese proceso conoce a Will, un joven con un pasado complicado. La trama explora si es posible compartir intimidad sin haberse encontrado primero.

Estreno: 17 de julio

Quarterback (Temporada 3) — 14 de julio

(Temporada 3) — 14 de julio La garrapata — 15 de julio

— 15 de julio El halcón — 16 de julio

— 16 de julio El palacio del Este — 17 de julio

— 17 de julio Muertos de amor — 18 de julio

Películas destacadas en streaming esta semana

Heartstopper para siempre: la serie que se despide en la pantalla grande

Tras tres temporadas, la historia de Nick y Charlie continúa en formato de largometraje. La película aborda su paso hacia la adultez.

La relación a distancia plantea nuevos retos. Ambos enfrentan decisiones personales, caminos distintos y dudas sobre el futuro compartido. La película propone preguntas sobre el crecimiento, la distancia y el amor en transición.

Estreno: 17 de julio

23.000 vidas: un rescate que nació en la urgencia

Inspirada en hechos reales, esta película relata cómo un grupo de jóvenes decide actuar frente a la tragedia en el Mediterráneo. Sin experiencia, recurren al crowdfunding para comprar un barco y empezar operaciones de salvamento.

Lo que inicia como un gesto impulsivo termina salvando a más de 23.000 personas. Con el tiempo, la iniciativa choca con dilemas legales y éticos que ponen a prueba su compromiso y convicciones.

Estreno: 17 de julio

Golden Kamuy: El asalto a la prisión de Abashiri — 13 de julio

— 13 de julio La sombra de Orfeo — 14 de julio

— 14 de julio Septiembre 5 — 15 de julio

— 15 de julio Muerte en el Nilo — 15 de julio

— 15 de julio Yo antes de ser yo — 16 de julio

— 16 de julio Abuela tremenda — 16 de julio

— 16 de julio The Creator — 17 de julio

— 17 de julio Deseo — 17 de julio

— 17 de julio Viviendo sin límites — 18 de julio

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