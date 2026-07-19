MWC 2026 rompe récord económico en Barcelona: 588 millones y 14.000 empleos

El Mobile World Congress sigue siendo un motor económico para Barcelona y para la industria global. Los organizadores presentaron cifras y planes que confirman su crecimiento. También adelantaron expectativas para las próximas ediciones y cómo afrontarán el aumento de espacio y demanda.

Impacto económico y empleo generado por el MWC

La edición de 2026 dejó una huella económica notable en la ciudad. GSMA detalló los resultados durante la rueda de prensa.

588 millones de euros en impacto económico, un aumento respecto a 2025.

en impacto económico, un aumento respecto a 2025. Cerca de 14.000 empleos temporales creados durante el evento.

creados durante el evento. Desde 2006, la contribución acumulada alcanza aproximadamente 7.500 millones .

. En total, se han generado alrededor de 187.000 puestos de trabajo temporales desde la llegada del congreso a Barcelona.

Según John Hoffman, CEO de GSMA Ltd, el efecto va más allá de las cifras puras. El valor reside en las oportunidades de negocio que se generan allí.

Quiénes asisten y por qué importa su perfil

La calidad de los delegados es un argumento repetido por la organización. Un gran porcentaje de asistentes ocupa cargos ejecutivos.

El 70% son cargos directivos.

son cargos directivos. El 45% corresponde a altos directivos.

Hoffman subrayó que ese perfil eleva el potencial de cierre de acuerdos y alianzas. Para la GSMA, el MWC es ante todo un lugar para hacer negocio.

Gasto por organización, empresas y visitantes

El impacto económico se distribuye en tres bloques principales. Cada uno aporta a la suma total.

Gastos de la propia GSMA para organizar el congreso. Gastos de las empresas expositoras y patrocinadores. Gastos de los asistentes durante su estancia en la ciudad.

Durante el congreso se reservaron 245.000 noches de hotel. La estancia media por persona fue de 3,5 noches. El cómputo no incluye el coste de los vuelos desde y hacia Barcelona.

Reuniones clave y el compromiso con Barcelona

En la reunión del Patronato de la Mobile World Capital Barcelona se abordó la permanencia del congreso en la ciudad.

El alcalde Jaume Collboni sugirió la posibilidad de renovar por 20 años más. La respuesta de la GSMA fue contundente: por qué limitarse a 20 años si puede seguir indefinidamente.

Ese diálogo refleja la intención de ambas partes de consolidar la relación a largo plazo.

Expectativas para 2027 y novedades previstas

Hoffman adelantó que la edición de 2027 llega con buenas perspectivas. La demanda para reservar espacio ya supera la del año anterior.

El interés de expositores es mayor que en la fecha equivalente de 2025 para la edición 2026.

Existe sensación de urgencia: quien no reserve pronto puede quedarse fuera.

GSMA anuncia algunas novedades para 2027, sin detallar aún los cambios.

El organizador define 2027 como un año puente. Será de transición hasta la finalización de las obras del Hall Zero en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Planes para 2028: más espacio y retos logísticos

GSMA ya trabaja sobre el escenario de 2028. El aumento de metros cuadrados plantea retos y oportunidades.

Hoffman admitió que 60.000 metros cuadrados son un espacio considerable. Lo calificó como un “espacio enorme”.

Pero también afirmó que encontrarán fórmulas para llenarlo. El objetivo es optimizar ocupación y programación.

Áreas que podrían crecer

El programa ministerial podría expandirse. Ahora ocupa dos espacios en la planta superior.

Exposiciones sectoriales y áreas de demostración tecnológica.

Espacios dedicados a emprendedores y pymes.

Implicaciones para empresas y organizadores

Las empresas deben anticiparse en sus reservas. La demanda temprana es la tónica actual.

Para los organizadores, el reto será combinar calidad y escala. Mantener el perfil ejecutivo de los asistentes es prioridad.

GSMA trabaja con equipos locales y autoridades. El objetivo es coordinar infraestructuras y logística.

Datos prácticos y cómo afecta a Barcelona

El MWC no solo deja ingresos directos. También impulsa la actividad hotelera y servicios asociados.

Incremento en ocupación hotelera durante los días del congreso.

Movilización de servicios de transporte, hostelería y tecnología.

Oportunidad para empresas locales proveedoras y startups.

La suma de impacto económico y empleo temporal alimenta la argumentación para mantener y ampliar el evento en la ciudad.

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