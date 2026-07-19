Fuertes tormentas en España: AEMET y Jorge Rey confirman, lo que viene preocupa

España se prepara para un giro meteorológico que puede alterar planes de viaje y actividades al aire libre. La AEMET ya lanzó avisos y el divulgador Jorge Rey insiste en que vienen días de cambios bruscos: desde tormentas contundentes hasta picos de calor en zonas concretas. Conviene estar atento a cómo evolucionan las alertas y adaptar la agenda con rapidez.

Advertencias oficiales y señales de cambio en el tiempo

Los servicios meteorológicos sitúan en el centro del escenario un anticiclón que dejará amplios periodos de estabilidad, pero con apuntes de inestabilidad puntual. La dinámica general no será uniforme: playas y llano pueden lucir cielos despejados, mientras que sistemas montañosos acumulan nubosidad convectiva capaz de descargar chubascos y tormentas.

Predominio de tiempo estable en la mayor parte de la Península y Baleares.

Cielos muy nubosos y precipitaciones débiles en el Cantábrico.

Desarrollo de nubosidad de evolución por la tarde en zonas del este.

Jorge Rey: claves del fenómeno y por qué preocupa

El meteorólogo Jorge Rey alerta que estos cambios no son triviales. Habla de un giro que podría ser la antesala de condiciones extremas.

Según su explicación, la transición de fase entre aire cálido y bolsas de inestabilidad dará lugar a episodios de tormenta más intensos de lo habitual en verano. La combinación de calor acumulado y aire húmedo en altura facilita rayos, rachas fuertes y lluvias localmente intensas.

Zonas con mayor probabilidad de tormentas y calor extremo

No todas las regiones vivirán lo mismo. Aquí se detallan los puntos más vulnerables según las previsiones:

Ibérica sur y los Pirineos: posibilidad de chubascos y tormentas dispersas.

Interior de Mallorca: inestabilidad diurna con riesgo de tormentas breves.

Cantábrico y Galicia: nubosidad persistente y lluvias débiles.

Canarias: intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas.

Temperaturas y noches tropicales: dónde se notará más el calor

El avance del mes trae subidas térmicas generalizadas, aunque con excepciones. En amplias áreas del suroeste y noreste, y en los valles fluviales, se esperan valores muy elevados.

Subidas de temperatura previstas en el interior peninsular y el centro.

Bajas o sin cambios en el Cantábrico, Galicia, Baleares y tramos del litoral mediterráneo.

Noches tropicales (por encima de 20 °C) probables en puntos de Andalucía, Extremadura y litoral mediterráneo.

En Canarias, las islas más interiores podrían superar 34–36 °C, y en zonas concretas del cuadrante suroeste se anticipan 36–38 °C. En algunos valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, las máximas puntuales pueden alcanzar 38–40 °C.

Viento, rachas y fenómenos locales a vigilar

El régimen de vientos será variable. Se esperan brisas costeras diurnas, viento del norte en el Cantábrico y rachas muy fuertes en momentos puntuales.

Canarias: alisio moderado con rachas fuertes.

Valle del Ebro: cierzo que puede intensificarse al final del día.

Ampurdán: tramontana con posibles rachas fuertes a últimas horas.

Estrecho: levante que puede venir acompañado de rachas intensas.

Avisos activados y cómo interpretar los colores

Las alertas estarán dirigidas a fenómenos puntuales y a la intensidad térmica. Atender los avisos locales es clave para reducir riesgos.

Chubascos y tormentas en las áreas serranas señaladas.

Temperaturas máximas altas en interiores y valles seleccionados.

Rachas fuertes en Canarias y en pasajes mediterráneos y del Ebro.

Qué hacer en los días de alerta: recomendaciones prácticas

Ante la previsión de cambios súbitos, conviene tomar medidas sencillas que mitiguen molestias y riesgos.

Revisar el parte meteorológico local antes de salir.

Ajustar planes de playa o montaña si hay probabilidad de tormenta.

Protegerse del calor: hidratarse y evitar el esfuerzo físico en horas calientes.

Atender a la señalización en carreteras y a las indicaciones de protección civil.

Escenario a corto plazo: cómo puede evolucionar la semana

Los próximos días combinarán estabilidad con episodios convectivos breves. La incertidumbre radica en la intensidad y la localización exacta de las tormentas.

Si se confirman las condiciones previstas, algunas jornadas alternarán sol y calor con chubascos intensos y rachas de viento que obligarán a tomar decisiones rápidas sobre actividad al aire libre y movilidad.

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