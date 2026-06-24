Ayudas al campo: Bruselas abre la puerta ante el alza de los fertilizantes

La Unión Europea ha dado un paso rápido para responder al encarecimiento de los insumos agrícolas. Los Veintisiete han fijado una posición que abre la puerta a ayudas excepcionales para amortiguar el impacto en el campo. El movimiento busca dar liquidez inmediata a las explotaciones más golpeadas por la subida del precio de los fertilizantes y la energía.

Qué incluye el acuerdo de los Estados miembros sobre la PAC

Los gobiernos europeos acordaron flexibilizar reglas de la Política Agrícola Común (PAC). El paquete permite medidas urgentes y dirigidas. El objetivo es proteger la rentabilidad y la viabilidad de las explotaciones.

Medidas principales aprobadas

Subvenciones temporales y específicas para las explotaciones más afectadas.

y específicas para las explotaciones más afectadas. Anticipos y aumento de los pagos adelantados de ayudas en 2026.

Mayor margen de maniobra en 2027 para ajustar ayudas directas según necesidades nacionales.

Cómo se financiarán estas ayudas y cuál es su alcance

El Consejo deja claro que las nuevas medidas no implican recursos extras fuera de la PAC. Se usarán los presupuestos ya existentes.

Financiación con cargo a los fondos actuales de la PAC .

. Carácter temporal: diseñadas para responder a la situación excepcional del mercado.

Aplicación bajo criterios nacionales, para dirigir las ayudas donde hay mayor necesidad.

Plazos y trámites: próximo paso con el Parlamento Europeo

La presidencia rotatoria del Consejo, ejercida este semestre por Chipre, anunció que las negociaciones con la Eurocámara comenzarán de inmediato.

Objetivo: aprobar la propuesta en primera lectura .

. Una vez formalmente adoptado, el reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Eso permitirá a los gobiernos activar las ayudas de forma inmediata.

Declaraciones desde la presidencia del Consejo

La ministra de Agricultura de Chipre explicó que las instituciones europeas consideran el expediente urgente. Tras el acuerdo entre los países, la intención es acelerar el trámite legislativo.

Se subraya la necesidad de no demorar la aprobación. La prioridad es que las medidas lleguen cuanto antes al sector.

Por qué se considera urgente la intervención: el impacto de la crisis

La Comisión presentó la propuesta el 12 de junio dentro de un paquete más amplio. El motivo es el efecto de la crisis en Oriente Medio sobre los mercados de insumos.

Según los análisis comunitarios, los precios de los fertilizantes siguen lejos de los niveles previos a la crisis. Esa presión repercute en la rentabilidad y en la liquidez de las explotaciones agrícolas.

Encarecimiento de la energía y de los insumos agrícolas.

Riesgo de tensiones financieras en explotaciones familiares y medianas.

Necesidad de medidas temporales para evitar daños estructurales en el sector.

Qué puede esperar el agricultor en el corto plazo

Si el Parlamento y el Consejo cierran el texto con rapidez, los Estados podrán programar pagos extraordinarios y adelantos. Eso aliviaría pagos inmediatos de costes operativos.

Los incentivos estarán sujetos a condiciones y a la normativa de la PAC. Los detalles se definirán en las negociaciones interinstitucionales.

Riesgos y puntos a vigilar durante la implementación

Los expertos señalan varios retos a la hora de aplicar las medidas:

Distribución eficiente para llegar a las explotaciones más vulnerables. Evitar efectos de distorsión del mercado. Garantizar transparencia en la asignación de subvenciones.

La flexibilidad permite respuestas nacionales, pero exige controles para que la ayuda sea efectiva.

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