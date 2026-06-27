Decreto anticrisis del gobierno por Oriente Próximo: qué incluye y cómo te afecta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado medidas urgentes para mitigar el impacto económico de la escalada del conflicto entre Irán e Israel. El Ejecutivo prepara un nuevo real decreto ley con apoyos fiscales y alivios para empresas y hogares. El anuncio abre una nueva etapa política y económica que tendrá seguimiento en el Consejo de Ministros y en el Congreso.

Calendario y publicación: cuándo entrará en vigor el nuevo decreto

Sánchez fijó como fecha orientativa el 29 de junio. No obstante, lo habitual es que el Gobierno celebre su reunión semanal los martes.

El procedimiento será el estándar: aprobación inicial en el Consejo de Ministros y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tras esa publicación, el decreto contará con un plazo de 30 días para su remisión al Congreso. Allí los diputados deberán decidir su convalidación o derogación.

Qué busca el paquete: ayuda fiscal y protección al tejido productivo

El texto que prepara el Gobierno tendrá dos objetivos claros: proteger empresas y coberturas sociales.

Medidas fiscales para aliviar facturas energéticas y costes empresariales.

para aliviar facturas energéticas y costes empresariales. Apoyos directos a sectores afectados por la tensión internacional.

Mecanismos de contingencia si el conflicto vuelve a tensar mercados.

Sectores que recibirán prioridad

Agricultura: apoyo para insumos y fertilizantes.

Industria electrointensiva: reducción de costes eléctricos.

Hogares vulnerables: medidas para moderar el impacto en la cesta energética.

Contexto: qué pasó con las ayudas anteriores y por qué hay prisa

En marzo el Gobierno aprobó un paquete de medidas por valor de 5.000 millones de euros. Ese texto incluyó rebajas fiscales para atenuar el alza de los precios energéticos.

Sin embargo, algunas de las medidas más visibles, como la reducción del IVA a la electricidad y la minoración del Impuesto Especial sobre la Electricidad, expiraron este junio.

La caducidad de esas disposiciones y la incertidumbre internacional explican la urgencia del nuevo real decreto ley.

Cifras y efectos del decreto anterior

El Ejecutivo defiende que el primer paquete fue efectivo para contener la inflación y sostener la actividad económica.

5.000 millones de euros movilizados en marzo para respuesta a la crisis.

movilizados en marzo para respuesta a la crisis. 500 millones destinados a agricultores para fertilizantes.

destinados a agricultores para fertilizantes. Una reducción aproximada del 14% en la factura eléctrica de la industria electrointensiva.

Las autoridades resaltan que estas medidas ayudaron a preservar el empleo y a amortiguar la subida de precios energéticos.

Diálogo político y social: quiénes están en la mesa

El Gobierno asegura que mantiene conversaciones con los sectores más afectados y con los grupos parlamentarios.

Sánchez confía en sumar apoyos, y ha expresado su deseo de que el PP se incorpore para garantizar la tramitación con el mayor consenso posible.

Además, la ministra y los técnicos siguen monitorizando indicadores internacionales vinculados al conflicto y su impacto en los precios.

Trámite parlamentario: pasos hasta la convalidación

Una vez publicado en el BOE, el real decreto ley abre un plazo de 30 días para su examen en el Congreso.

Registro y debate en una comisión parlamentaria.

Votación de convalidación o derogación en el pleno.

Si se convalida, las medidas permanecen; si no, quedan sin efecto.

El resultado dependerá tanto del apoyo político como del contexto económico en las próximas semanas.

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