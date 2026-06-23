Noches tropicales en España en mayo: ¿cuándo bajarán las temperaturas?

El mes de mayo entra con cambios meteorológicos que obligan a mirar el termómetro con atención. Lo que hasta ahora parecía una transición suave hacia el verano podría acelerarse, dejando noches cálidas y días más propios de una ola de calor temprana.
Noches tropicales en mayo: qué significan y dónde ocurrirán
Cuando hablamos de noches tropicales nos referimos a mínimas superiores a 20 °C. En mayo, estas noches serán posibles en amplias zonas y sorprenden por adelantarse al verano.
- Costas del este peninsular y Baleares: alta probabilidad de mínimas templadas.
- Sur y suroeste: noches persistentes por encima de 20 °C.
- Vega del Ebro y partes de la meseta norte: episodios puntuales de calor nocturno.
Cómo evolucionarán las temperaturas: aumentos y descensos locales
Las temperaturas no subirán de forma uniforme. Veremos subidas destacables en el sur, y descensos en la mitad norte algunos días.
- Áreas con máximas elevadas: ciertas comarcas del suroeste y cuadrante nordeste superarán los 34-36 °C.
- Descensos previstos: la mitad norte y Baleares registrarán valores algo más frescos en jornadas concretas.
- Mínimas: tenderán a subir en la meseta, Levante y el tercio norte.
Riesgo de calor nocturno
En amplias zonas las temperaturas mínimas permanecerán en valores altos. Esto aumenta la sensación de calor y dificulta la recuperación térmica durante la noche.
Inestabilidad y probabilidad de tormentas por la tarde
No todo será calor; hay margen para inestabilidad convectiva que generará chubascos y tormentas.
- Interiores montañosos: mayor riesgo de tormentas vespertinas.
- Galicia, Cantábrico y Baleares: intervalos nubosos y riesgo de precipitaciones débiles.
- Canarias: nubosidad en el norte de las islas de mayor altura con lluvias ocasionales.
Vientos y alertas costeras: qué esperar en cada litoral
El patrón de vientos marcará diferencias entre costas atlánticas y mediterráneas.
- Cantábrico y Galicia: viento del norte y oeste, suave en general.
- Litoral atlántico: predominio del oeste, con rachas moderadas en zonas expuestas.
- Vertiente mediterránea y Alborán: predominio de componentes sur y este, con régimen de brisas.
- Estrecho: levante moderado en episodios concretos.
- Baleares: vientos del nordeste, generalmente flojos.
- Canarias: alisio moderado, con intervalos de mayor intensidad.
Recomendaciones prácticas ante el ascenso térmico
Con noches cálidas y jornadas que pueden alcanzar temperaturas altas, conviene extremar precauciones.
- Hidratación constante y evitar la exposición prolongada al sol.
- Planificar actividades al aire libre en las horas más frescas.
- Vigilar avisos locales y cambios repentinos por tormentas.
¿Qué puede cambiar en las próximas emisiones meteorológicas?
Los modelos muestran incertidumbre sobre la duración y la intensidad del episodio templado. Los mapas podrán ajustarse en las próximas horas.
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene seguimiento y actualizará avisos según evolucione la situación.
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Periodista comprometido con la actualidad social, Christian investiga y reporta sobre temas que afectan a la comunidad, desde cultura hasta movimientos sociales, acercando la información de manera clara y cercana.