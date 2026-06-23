Noches tropicales en España en mayo: ¿cuándo bajarán las temperaturas?

El mes de mayo entra con cambios meteorológicos que obligan a mirar el termómetro con atención. Lo que hasta ahora parecía una transición suave hacia el verano podría acelerarse, dejando noches cálidas y días más propios de una ola de calor temprana.

Noches tropicales en mayo: qué significan y dónde ocurrirán

Cuando hablamos de noches tropicales nos referimos a mínimas superiores a 20 °C. En mayo, estas noches serán posibles en amplias zonas y sorprenden por adelantarse al verano.

Costas del este peninsular y Baleares: alta probabilidad de mínimas templadas.

Sur y suroeste: noches persistentes por encima de 20 °C.

Vega del Ebro y partes de la meseta norte: episodios puntuales de calor nocturno.

Cómo evolucionarán las temperaturas: aumentos y descensos locales

Las temperaturas no subirán de forma uniforme. Veremos subidas destacables en el sur, y descensos en la mitad norte algunos días.

Áreas con máximas elevadas: ciertas comarcas del suroeste y cuadrante nordeste superarán los 34-36 °C.

ciertas comarcas del suroeste y cuadrante nordeste superarán los 34-36 °C. Descensos previstos: la mitad norte y Baleares registrarán valores algo más frescos en jornadas concretas.

la mitad norte y Baleares registrarán valores algo más frescos en jornadas concretas. Mínimas: tenderán a subir en la meseta, Levante y el tercio norte.

Riesgo de calor nocturno

En amplias zonas las temperaturas mínimas permanecerán en valores altos. Esto aumenta la sensación de calor y dificulta la recuperación térmica durante la noche.

Inestabilidad y probabilidad de tormentas por la tarde

No todo será calor; hay margen para inestabilidad convectiva que generará chubascos y tormentas.

Interiores montañosos: mayor riesgo de tormentas vespertinas.

Galicia, Cantábrico y Baleares: intervalos nubosos y riesgo de precipitaciones débiles.

Canarias: nubosidad en el norte de las islas de mayor altura con lluvias ocasionales.

Vientos y alertas costeras: qué esperar en cada litoral

El patrón de vientos marcará diferencias entre costas atlánticas y mediterráneas.

Cantábrico y Galicia: viento del norte y oeste, suave en general.

Litoral atlántico: predominio del oeste, con rachas moderadas en zonas expuestas.

Vertiente mediterránea y Alborán: predominio de componentes sur y este, con régimen de brisas.

Estrecho: levante moderado en episodios concretos.

Baleares: vientos del nordeste, generalmente flojos.

Canarias: alisio moderado, con intervalos de mayor intensidad.

Recomendaciones prácticas ante el ascenso térmico

Con noches cálidas y jornadas que pueden alcanzar temperaturas altas, conviene extremar precauciones.

Hidratación constante y evitar la exposición prolongada al sol.

Planificar actividades al aire libre en las horas más frescas.

Vigilar avisos locales y cambios repentinos por tormentas.

¿Qué puede cambiar en las próximas emisiones meteorológicas?

Los modelos muestran incertidumbre sobre la duración y la intensidad del episodio templado. Los mapas podrán ajustarse en las próximas horas.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene seguimiento y actualizará avisos según evolucione la situación.

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