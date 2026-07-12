Batman de Nolan cambió para siempre a Superman: ocurrió mucho antes de Cavill y Corenswet

Convertirse en Superman ha sido sinónimo de visibilidad y presión. Diferentes épocas trajeron distintas versiones del Hombre de Acero, y cada una dejó huella en la cultura popular. Hoy, con David Corenswet preparando su propia era dentro del nuevo DCU de James Gunn, merece la pena mirar atrás a intentos anteriores, éxitos y decisiones que marcaron el rumbo del personaje en el cine.

El intento de 2006: una película respetada pero con pocas ganancias

En 2006 Warner presentó una nueva interpretación de Superman protagonizada por Brandon Routh. La cinta recibió comentarios positivos de la crítica por su fidelidad y tono nostálgico.

A pesar del respaldo crítico, la recaudación no cumplió las expectativas de la compañía. Esa brecha entre buena prensa y taquilla condicionó las decisiones futuras sobre la saga.

Planes truncados para una secuela y la huelga que cambió todo

Tras el estreno, el estudio contempló continuar la historia bajo la dirección de Bryan Singer. Sin embargo, los planes toparon con un obstáculo imprevisto: una huelga de guionistas.

La paralización retrasó el desarrollo del guion.

Lo que empezó como un aplazamiento terminó en cancelación.

Warner, ya reestructurando su estrategia, decidió no avanzar con la secuela.

La compra de New Line y el efecto The Dark Knight

La absorción de New Line Cinema por Warner supuso una revisión global de proyectos. En ese contexto, el impacto de Christopher Nolan fue determinante.

El éxito masivo de El caballero oscuro llevó a la compañía a replantear la forma de abordar los superhéroes. El tono más oscuro y realista marcó una nueva referencia para futuros filmes.

Cómo cambió la hoja de ruta

Prioridad a universos coherentes y con aplomo comercial.

Abandono de continuidades que no encajaran con la nueva visión.

Decisión de no seguir con la versión de Routh pese al cariño de algunos fans.

Reacciones internas y la voz de los ejecutivos

Desde la cúpula del estudio se escucharon críticas sobre el enfoque de la película de 2006. Algunos ejecutivos señalaron una falta de dinamismo.

Ese juicio sirvió para justificar la reinvención del personaje en las siguientes décadas. La necesidad de más acción y otro rumbo narrativo fue un argumento recurrente.

Pequeños respiros: el regreso de Routh en televisión

Aunque el proyecto cinematográfico se cerró, Brandon Routh no desapareció del todo. El Arrowverso le brindó una oportunidad para volver al traje.

Su aparición en el evento crossover Crisis on Infinite Earths mostró que, incluso entre cambios de estudio, hay espacio para homenajes y nostalgia.

De Henry Cavill a David Corenswet: nuevas eras y expectativas

Henry Cavill dejó una versión memorable del héroe, aunque su salida no fue el cierre esperado por muchos seguidores. Su etapa será recordada por fanáticos y detractores.

Ahora, la franquicia mira adelante con David Corenswet como el nuevo rostro de Superman. La primera aparición en pantalla llegó en 2025 dentro del relanzamiento de James Gunn.

Corenswet encarna al Superman del nuevo DCU.

Rachel Brosnahan acompaña como la nueva Lois Lane.

Está en marcha una segunda entrega prevista para 2027, titulada Man of Tomorrow.

Lo que quedó y lo que viene: lecciones para la franquicia

La historia de Superman en el cine combina nostalgia, estrategias corporativas y cambios creativos. Algunos proyectos se cierran, otros se reimaginan.

Mientras los fans esperan las próximas entregas, las decisiones pasadas siguen influyendo en cómo se cuenta la leyenda del último hijo de Krypton. La evolución del personaje continúa, entre legado y nuevos comienzos.

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