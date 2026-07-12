Tormentas tras calor extremo: AEMET alerta de un giro brusco del tiempo

Tras varios días de temperaturas muy altas, el tiempo da señales de cambio. La AEMET anuncia la posible aparición de chubascos y tormentas en zonas concretas. Este giro puede alterar el calor dominante y obligar a extremar precauciones.

Qué indica la AEMET para las próximas jornadas

El servicio meteorológico prevé estabilidad en buena parte de la Península y Baleares. No obstante, la situación será irregular por la tarde.

Cielos despejados o con nubes altas en amplias zonas.

Nubosidad más compacta en el Cantábrico, con precipitación débil.

Desarrollo de nubes de evolución que pueden provocar tormentas por la tarde.

La AEMET subraya que esos episodios tormentosos serán dispersos y de evolución diurna. Por eso la vigilancia local es clave.

Áreas con mayor riesgo de chubascos y tormentas

Las tormentas no estarán repartidas por igual. Algunas serranías y valles concentran el riesgo.

Zonas con probabilidad más alta

Sierra del sureste peninsular.

Sistema Ibérico.

Pirineos y periferia montañosa.

Interior de Mallorca.

En estas áreas las nubes pueden formarse con rapidez. Episodios aislados pueden llegar acompañados de granizo o lluvia intensa.

Temperaturas: dónde sube el mercurio y dónde refrescará

El calor seguirá siendo protagonista, pero con variaciones notables por regiones.

Subida de temperaturas en la mitad sur.

Bajada térmica en la mitad norte y en los archipiélagos.

Noches con más de 20 ºC en puntos concretos.

Se esperan valores de 36-38 grados en gran parte del suroeste. En valles interiores, el termómetro puede superar los 38-40 grados. En zonas puntuales del Tajo, Guadalquivir y Guadiana podrían alcanzarse los 39-41 grados.

Además, se pronostican noches tropicales en tramos de Andalucía, Extremadura y el litoral mediterráneo. En Canarias las temperaturas tenderán a bajar, de forma apreciable en algunas islas.

Rachas de viento y avisos por viento fuerte

El viento añadirá complejidad al panorama meteorológico. La AEMET advierte de rachas intensas en áreas concretas.

Valle del Ebro: cierzo moderado a fuerte, con rachas muy intensas.

Ampurdán: tramontana con episodios de rachas fuertes.

Litoral de Canarias: vientos del norte con intervalos de fuerza.

Estrecho: levante moderado en aviso.

El componente norte dominará en la mitad septentrional. En los litorales mediterráneos soplará del este. En Canarias predominarán los alisios, a veces con rachas muy intensas.

Qué deben vigilar viajeros y actividades al aire libre

El contraste entre calor y tormentas exige prudencia. Vigila la previsión antes de salir.

Consulta avisos locales de la AEMET si viajas a zonas montañosas.

Evita actividades en altura durante la tarde si hay desarrollo convectivo.

Presta atención a rachas fuertes en puertos, valles y litorales.

Hidrátate y protege del calor en áreas con temperaturas extremas.

La evolución puede cambiar rápido. Sigue las actualizaciones oficiales y adapta planes en función de avisos y observaciones locales.

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