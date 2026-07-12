Tormentas tras calor extremo: AEMET alerta de un giro brusco del tiempo

Tras varios días de temperaturas muy altas, el tiempo da señales de cambio. La AEMET anuncia la posible aparición de chubascos y tormentas en zonas concretas. Este giro puede alterar el calor dominante y obligar a extremar precauciones.
Qué indica la AEMET para las próximas jornadas
El servicio meteorológico prevé estabilidad en buena parte de la Península y Baleares. No obstante, la situación será irregular por la tarde.
- Cielos despejados o con nubes altas en amplias zonas.
- Nubosidad más compacta en el Cantábrico, con precipitación débil.
- Desarrollo de nubes de evolución que pueden provocar tormentas por la tarde.
La AEMET subraya que esos episodios tormentosos serán dispersos y de evolución diurna. Por eso la vigilancia local es clave.
Áreas con mayor riesgo de chubascos y tormentas
Las tormentas no estarán repartidas por igual. Algunas serranías y valles concentran el riesgo.
Zonas con probabilidad más alta
- Sierra del sureste peninsular.
- Sistema Ibérico.
- Pirineos y periferia montañosa.
- Interior de Mallorca.
En estas áreas las nubes pueden formarse con rapidez. Episodios aislados pueden llegar acompañados de granizo o lluvia intensa.
Temperaturas: dónde sube el mercurio y dónde refrescará
El calor seguirá siendo protagonista, pero con variaciones notables por regiones.
- Subida de temperaturas en la mitad sur.
- Bajada térmica en la mitad norte y en los archipiélagos.
- Noches con más de 20 ºC en puntos concretos.
Se esperan valores de 36-38 grados en gran parte del suroeste. En valles interiores, el termómetro puede superar los 38-40 grados. En zonas puntuales del Tajo, Guadalquivir y Guadiana podrían alcanzarse los 39-41 grados.
Además, se pronostican noches tropicales en tramos de Andalucía, Extremadura y el litoral mediterráneo. En Canarias las temperaturas tenderán a bajar, de forma apreciable en algunas islas.
Rachas de viento y avisos por viento fuerte
El viento añadirá complejidad al panorama meteorológico. La AEMET advierte de rachas intensas en áreas concretas.
- Valle del Ebro: cierzo moderado a fuerte, con rachas muy intensas.
- Ampurdán: tramontana con episodios de rachas fuertes.
- Litoral de Canarias: vientos del norte con intervalos de fuerza.
- Estrecho: levante moderado en aviso.
El componente norte dominará en la mitad septentrional. En los litorales mediterráneos soplará del este. En Canarias predominarán los alisios, a veces con rachas muy intensas.
Qué deben vigilar viajeros y actividades al aire libre
El contraste entre calor y tormentas exige prudencia. Vigila la previsión antes de salir.
- Consulta avisos locales de la AEMET si viajas a zonas montañosas.
- Evita actividades en altura durante la tarde si hay desarrollo convectivo.
- Presta atención a rachas fuertes en puertos, valles y litorales.
- Hidrátate y protege del calor en áreas con temperaturas extremas.
La evolución puede cambiar rápido. Sigue las actualizaciones oficiales y adapta planes en función de avisos y observaciones locales.
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Periodista comprometido con la actualidad social, Christian investiga y reporta sobre temas que afectan a la comunidad, desde cultura hasta movimientos sociales, acercando la información de manera clara y cercana.