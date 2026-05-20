BTS moviliza 50.000 personas en horas en México: alarma por posible asunto de estado

La llegada de BTS a la Ciudad de México sacudió calles, redes y plazas. Tras tres conciertos multitudinarios, la banda prometió volver en 2027 a un escenario más amplio. Entre la euforia de la ARMY y debates públicos, la visita dejó una huella palpable en la capital.

Conciertos en CDMX: números, emociones y promesa de regreso

Los conciertos se desarrollaron en el Estadio GNP Seguros.

En total, más de 180.000 personas asistieron a las tres funciones.

El recinto quedó pequeño ante la demanda. Por eso los integrantes anunciaron su intención de volver.

Tres noches agotadas.

Multitudes en las inmediaciones del estadio.

Promesa pública de un concierto en un estadio más grande.

La oferta de boletos generó enormes filas y un ambiente festivo en la zona.

La aparición en el Zócalo y la convocatoria masiva

Además de los shows, la banda visitó espacios simbólicos de la ciudad.

La presencia en el Palacio Nacional y la salida al Zócalo concentraron a miles.

En pocas horas, una convocatoria oficial llenó la plaza. Fueron cerca de 50.000 personas

La escena mezcló preguntas sobre el papel público y el deseo de celebrar la música.

Gobierno, Corea del Sur y la carta que encendió la discusión

El Gobierno mexicano gestionó detalles con autoridades surcoreanas.

Se confirmó el envío de una comunicación para ampliar la gira ARIRANG en la capital.

El gesto oficial generó elogios y críticas por igual.

Reacciones: fans, club de seguidores y voces en contra

La respuesta del público fue mixta y muy vocal.

Parte de la ARMY celebró la gestión por permitir más shows.

Otros seguidores rechazaron cualquier uso político de la visita.

Organizaciones civiles y partidos de oposición se sumaron al debate.

El club de fans emitió un comunicado pidiendo separar la música de la política.

«No estamos de acuerdo en que se utilicen con fines políticos», decía el mensaje, según sus representantes.

Impacto económico: cifras, turismo y comercio local

La gira dejó un efecto directo en la actividad económica.

Hotelería y servicios

Hoteles cercanos reportaron ocupación máxima durante las fechas.

Transporte, restaurantes y comercio beneficiaron de la afluencia.

Merchandising y oferta gastronómica

La venta de productos oficiales y puestos de comida coreana registraron ventas altas.

La Cámara de Comercio local estimó una derrama superior a 2.500 millones de pesos.

Reservas hoteleras al tope.

Afluencia en restaurantes y bares.

Comercio informal con souvenirs y alimentos temáticos.

Logística y seguridad: retos de una visita masiva

Organizar tres conciertos de tal magnitud exigió coordinación.

Autoridades municipales desplegaron medidas para el tránsito y la seguridad.

La gestión incluyó control de accesos y operativos sanitarios.

Lo que sigue: expectativas para la próxima gira en México

Con la promesa de un regreso, la ciudad comienza a planear.

Empresas turísticas y organizadores evaluarán la demanda.

Un recinto mayor implicará nuevas decisiones sobre aforo y logística.

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