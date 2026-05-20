Hard Rock Cafe llega a PortAventura World este verano: promete hacer historia

PortAventura World y Hard Rock International han sellado una alianza que promete cambiar la oferta gastronómica y de ocio de la Costa Daurada. Este verano abrirá un nuevo Hard Rock Cafe frente a la entrada de PortAventura Park. La novedad combina música, colección histórica y cocina reconocible, con el objetivo de captar tanto a turistas como a residentes.

Qué traerá Hard Rock Cafe PortAventura y a quién va dirigido

El local está pensado para atraer a públicos variados. Familias, parejas, grupos de amigos y melómanos encontrarán razones para entrar. El espacio está diseñado para ofrecer una experiencia completa.

Capacidad aproximada de 430 personas , con servicio de mesa todo el año.

, con servicio de mesa todo el año. Programación de música en directo y ambiente temático permanente.

y ambiente temático permanente. Acceso público sin necesidad de entrada al parque ni estancia en hoteles del resort.

Opciones de menú pensadas para diferentes gustos y edades.

Menú, decoración y la experiencia Hard Rock

La carta incluirá los platos emblemáticos de la marca. Los visitantes podrán disfrutar de sabores clásicos y alternativas actuales.

Hamburguesas icónicas de Hard Rock.

icónicas de Hard Rock. Costillas y otras elaboraciones carnivoras.

y otras elaboraciones carnivoras. Sándwiches, ensaladas y propuestas vegetarianas.

El restaurante exhibirá memorabilia auténtica, como piezas de artistas históricos. Esto refuerza el carácter museístico del espacio. La decoración y el mobiliario buscan transmitir el espíritu del rock y la cultura pop.

Ubicación estratégica en la Costa Daurada y vínculo con el resort

PortAventura World refuerza así su oferta en la entrada principal del parque. La instalación se suma al catálogo de ocio de uno de los resorts más visitados de Europa.

Más de 100 millones de visitas en sus más de 30 años de historia.

en sus más de 30 años de historia. Cercanía a Barcelona, lo que facilita las escapadas de día y fin de semana.

Una planta hotelera amplia: más de 3.300 habitaciones entre hoteles dentro y fuera del resort.

entre hoteles dentro y fuera del resort. Centro de convenciones con capacidad para hasta 6.000 personas.

El complejo incluye PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park. Estas áreas atraerán a visitantes que podrán completar su jornada con la propuesta gastronómica de Hard Rock.

Impacto regional y objetivos de la apertura

La llegada del Hard Rock Cafe se interpreta como un impulso a la atracción turística de la zona. Las autoridades del resort esperan ampliar la temporada y diversificar el público.

Convertirse en un punto de atracción todo el año.

Atracción de turistas internacionales y domésticos.

Generar sinergias con los eventos y la programación del parque.

Se trata del primer Hard Rock Cafe en la provincia de Tarragona y el segundo en Cataluña. Su presencia refuerza la imagen de la Costa Daurada como destino europeo competitivo.

Beneficios para distintos perfiles

Familias: menús adaptados y ambiente amplio.

Jóvenes y adultos jóvenes: música en directo y espacio social.

Parejas: cenas temáticas y ambiente nocturno.

Empresas: lugar para eventos corporativos y reuniones privadas.

La huella global de Hard Rock y lo que aporta al resort

Hard Rock es una marca con presencia internacional. Su red suma cientos de locales y diversas líneas de negocio.

Operativa en más de 75 países .

. Más de 300 establecimientos , entre hoteles, casinos, Rock Shops, salas y cafés.

, entre hoteles, casinos, Rock Shops, salas y cafés. Colección de memorabilia con más de 88.000 piezas expuestas a nivel mundial.

La cadena destaca por su fondo histórico. Una guitarra de Eric Clapton ha formado parte de sus primeros artículos emblemáticos. Además, la marca integra servicios digitales y programas de fidelidad.

Programas, tecnología y fidelidad de la marca

Los usuarios podrán conectarse a programas exclusivos. Estas iniciativas buscan reforzar la relación con el cliente.

Unity by Hard Rock : programa de fidelización global.

: programa de fidelización global. Hard Rock Digital: productos relacionados con apuestas deportivas y juego online.

Integración de experiencias físicas y digitales para visitantes.

Tienda, merchandising y espacios para eventos

El local incluirá una Rock Shop con productos exclusivos desarrollados en colaboración con PortAventura World. Será un punto de venta destacado dentro del resort.

Merchandising oficial y ediciones limitadas.

Posibilidad de celebrar eventos privados y actos corporativos.

Programación de espectáculos y conciertos adaptada a la temporada.

Hard Rock Cafe PortAventura se integrará en la red global de la marca. Su apertura ofrecerá una alternativa gastronómica y cultural junto a los parques y hoteles del resort.

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