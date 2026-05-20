dar de alta la luz: pasos, costes y requisitos fáciles

Dar de alta el suministro eléctrico o cambiar de comercializadora puede parecer trámites pesados, pero con la información adecuada se convierten en gestiones rápidas. Conocer el estado de la instalación, reunir la documentación correcta y entender plazos y costes te ayudará a evitar retrasos y sorpresas en la factura.

Antes de solicitar el alta: verifica la instalación y el certificado

No todas las viviendas parten de la misma situación. Es clave saber si el inmueble es de obra nueva, de segunda mano con suministro reciente, o lleva tiempo sin luz.

En obra nueva, el promotor suele entregar el boletín eléctrico o CIE.

o CIE. En viviendas antiguas sin suministro, la distribuidora puede exigir renovar el boletín .

. El boletín lo expide un electricista autorizado y es imprescindible para la conexión.

Sin un boletín válido no será posible tramitar el alta, porque la distribuidora no autorizará la conexión física del contador.

Elegir la comercializadora: qué comparar para ahorrar

En España la red pertenece a la distribuidora, pero puedes elegir libremente a la comercializadora que te facture la energía.

Al valorar ofertas presta atención a tres aspectos clave:

Precio por energía (€/kWh). Precio por potencia contratada (€/kW al mes). Cargos y tarifas fijas incluidas en la factura.

Compara siempre sobre la base de tu consumo real. Muchas comercializadoras, como Factorenergia, ofrecen distintas tarifas según hábitos y potencia.

Documentación necesaria para dar de alta el suministro

Documentos habituales que te pedirán

DNI o NIE del titular del contrato.

Dirección completa del punto de suministro y referencia catastral o CUPS .

. Boletín eléctrico en vigor (si procede).

Número de cuenta bancaria para domiciliación.

Autorización o poder, si actúa un representante.

El CUPS identifica de forma única el contador. Lo encontrarás en facturas antiguas o solicitándolo a la distribuidora. Sin CUPS, la comercializadora no puede tramitar el alta.

Trámites: quién hace qué y cómo se solicita la conexión

La comercializadora gestiona el alta ante la distribuidora. Tú facilitas los documentos y firmas el contrato.

La comercializadora envía la solicitud a la distribuidora.

La distribuidora verifica la documentación y, si procede, activa el suministro en el contador.

Si hacen falta obras, la distribuidora coordina la instalación del nuevo contador o la extensión de la línea.

Plazos de activación y posibles demoras

La ley fija plazos máximos para la puesta en servicio. Para altas sin obra, el plazo legal es de cinco días hábiles.

En la práctica, muchas gestiones se completan en 24 o 48 horas si la documentación está correcta.

Si se requieren trabajos eléctricos o instalación de un contador, el plazo puede ampliarse hasta siete días hábiles.

Cambiar de comercializadora: pasos sencillos y derechos del cliente

Si ya tienes suministro y quieres cambiar de compañía, el proceso es más ágil que un alta desde cero.

No tienes que gestionar la baja con tu compañía actual.

Contacta a la nueva comercializadora y facilita tu CUPS y datos.

y datos. La nueva comercializadora se encarga de notificar el cambio a la distribuidora.

Revisa tu contrato actual por si existe una cláusula de permanencia.

Si no existe permanencia, no habrá penalizaciones por cambiar de proveedor.

¿Habrá corte de suministro durante el cambio de compañía?

Una de las dudas más comunes es si el cambio corta la luz. La respuesta es clara: no se interrumpe el suministro.

El cambio afecta sólo a la facturación. La electricidad que llega a tu vivienda sigue siendo la misma y procede de la misma red.

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