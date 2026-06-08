Crecimiento 0,6% impulsa economía española: resiste al shock energético y la guerra de Irán

La economía española mostró un avance en el primer trimestre, aunque con un ritmo algo más pausado. Los datos trimestrales publicados por el Instituto Nacional de Estadística reflejan una combinación de fortaleza del consumo interno, freno en la inversión y el efecto de un shock energético vinculado al conflicto en Irán.

Principales cifras del primer trimestre

PIB trimestral: 0,6% de crecimiento respecto al trimestre anterior.

de crecimiento respecto al trimestre anterior. PIB interanual: 2,7% , una décima por encima del trimestre previo.

, una décima por encima del trimestre previo. PIB a precios corrientes: 437.308 millones de euros , nuevo máximo trimestral.

, nuevo máximo trimestral. Racha de expansión: 23 trimestres consecutivos de crecimiento económico.

Demanda interna: motor principal del crecimiento

La demanda nacional fue la pieza clave del avance. El consumo de los hogares se mantuvo como elemento central del dinamismo.

Contribución de la demanda interna al crecimiento trimestral: +0,4 puntos .

. Consumo de los hogares en tasa trimestral: moderación hasta 0,6% .

. Consumo de los hogares en tasa interanual: aceleró hasta 3,2%.

El Ministerio de Economía destacó la solidez del mercado laboral como base del gasto familiar. Además, subrayó que las medidas adoptadas por el Gobierno han ayudado a limitar el impacto del encarecimiento energético.

Inversión y gasto público: contrastes en la evolución

La inversión frenó su ritmo en el trimestre, aunque mantiene crecimientos interanuales destacados en algunos segmentos.

Inversión trimestral: crecimiento moderado a 0,4% , tras una caída de 1,7 puntos respecto al trimestre anterior.

, tras una caída de 1,7 puntos respecto al trimestre anterior. Inversión interanual: aumentó un 5,6% , con impulsos en propiedad intelectual y bienes de equipo.

, con impulsos en propiedad intelectual y bienes de equipo. Gasto público trimestral: avanzó al 0,2%, manteniendo su ritmo respecto al periodo anterior.

En concreto, los productos de propiedad intelectual mostraron una mejora notable, y los bienes de equipo también registraron alzas reseñables.

Comercio exterior: menor aportación y ajustes en flujo comercial

El sector exterior redujo su aportación al PIB respecto a trimestres previos. Las cifras trimestrales reflejan descensos tanto en exportaciones como en importaciones.

Contribución exterior al crecimiento trimestral: +0,2 puntos .

. Exportaciones trimestrales: cayeron un 0,5% entre enero y marzo.

entre enero y marzo. Importaciones trimestrales: bajaron un 1,2% , la mayor caída desde el verano anterior.

, la mayor caída desde el verano anterior. Variación interanual de exportaciones: +0,9% , con desaceleración frente al trimestre previo.

, con desaceleración frente al trimestre previo. Variación interanual de importaciones: +3,1%, por debajo del ritmo previo.

Empleo y productividad: señales mixtas

El mercado laboral sigue mostrando fortaleza en términos interanuales, con mejoras también en la productividad por hora.

Empleo (equivalente a tiempo completo): crecimiento interanual del 2,8% .

. Empleo intertrimestral: subió un 0,8% .

. Horas efectivas trabajadas: aumentaron un 2,1% interanual, pero retrocedieron trimestralmente un 0,3% .

interanual, pero retrocedieron trimestralmente un . Productividad por hora (trimestral): repuntó en 1% , según el Ministerio.

, según el Ministerio. Productividad por puesto equivalente: descendió un 0,1% interanual.

El Gobierno calificó la combinación de creación de empleo y mejora de productividad como indicativa de un ciclo económico favorable.

Rendimiento por sectores: quiénes crecieron más

En términos sectoriales, la expansión fue generalizada. Algunos sectores destacaron por su intensidad.

Agricultura: lideró el avance con un crecimiento trimestral cercano al 3,3% .

. Servicios: registraron un aumento de alrededor del 0,7% .

. Industria: creció cerca del 0,4% .

. Construcción: mostró un avance moderado, en torno al 0,1%.

Contexto externo: efecto del conflicto en Irán y respuesta política

El repunte de la inflación desde febrero se relaciona en parte con la tensión en Oriente Medio. El aumento del coste energético condicionó parte del ajuste observado.

Choque energético: impacto detectado desde finales de febrero.

Medidas gubernamentales: paquetes aprobados en marzo para atenuar el efecto sobre familias y empresas.

Estimaciones oficiales: el Gobierno y organismos económicos han medido el impacto sobre el PIB y la inflación.

Implicaciones para las previsiones

Los datos trimestrales serán interpretados ahora por analistas y organismos para ajustar estimaciones anuales. La combinación de consumo resistente y ralentización de la inversión marcará el debate sobre la senda de crecimiento.

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