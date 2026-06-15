Inflación 3,2% baja en abril: se modera pese a la guerra en Irán

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó un avance del IPC de abril que sorprende por su mezcla de descensos y repuntes en precios clave. Los datos reflejan una desaceleración interanual, pese al encarecimiento de los carburantes vinculado al conflicto en Oriente Medio. Sigue leyendo para entender qué factores pesan en la inflación y qué esperar antes de la cifra final.

Resumen rápido: cifras esenciales del IPC en abril

Según el avance, la tasa interanual del Índice de Precios de Consumo quedó en 3,2% en abril. El dato supone una reducción de dos décimas respecto al mes anterior.

Tasa interanual IPC: 3,2% .

. Variación mensual (abril sobre marzo): +0,4% .

. El IPCA se sitúa en 3,5% interanual, con una subida mensual del 0,7%.

Qué elementos impulsaron la moderación de la inflación

El INE apunta a varios componentes que ayudaron a frenar el ritmo general de los precios. Entre ellos destacan la energía doméstica y el turismo.

Electricidad: caída por comparación interanual

Los precios de la electricidad bajaron más que en abril del año anterior. Esa menor tensión en la energía ha reducido presión sobre la inflación total.

Paquetes turísticos: suben, pero menos

Los paquetes turísticos subieron en abril. Sin embargo, el aumento fue más moderado que en el mismo mes del año pasado, lo que también contribuye a la desaceleración.

El efecto contrario: combustibles y lubricantes

En contraste, la gasolina y los lubricantes para vehículos personales inflaron la tasa mensual. La guerra en Oriente Próximo elevó los precios de los carburantes, lo que se tradujo en un impulso al IPC.

Combustibles: subida frente a la bajada de abril del año anterior.

Impacto directo sobre el gasto cotidiano de los hogares.

Inflación subyacente y otros indicadores que miran los analistas

El INE incluye en su avance una estimación de la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados. Esta cifra sirve para medir la evolución de los precios subyacentes a factores volátiles.

Inflación subyacente estimada: 2,8% , una décima menos que en marzo.

, una décima menos que en marzo. Subyacente del IPCA: estimada en 3,1% para abril.

Comportamiento mensual: continuidad de subidas

La variación de abril frente a marzo fue del 0,4%. Es la tercera lectura consecutiva con incrementos mensuales, aunque menor que marzo.

En marzo, la subida mensual fue del 1,2%, por lo que abril modera ese avance en ocho décimas.

¿Qué implica para hogares y política económica?

La mezcla de factores sugiere que la inflación sigue bajo vigilancia. El alza de los precios de los combustibles presiona el coste de transporte y la cesta de la compra.

Consumidores: mayor gasto en movilidad.

Empresas: costes energéticos con impacto variable por sector.

Autoridades monetarias: siguen pendientes de tendencias subyacentes.

Próximos pasos y calendario de publicación

El avance del INE es provisional. La cifra definitiva del IPC de abril se publicará el 14 de mayo. Hasta entonces, los analistas ajustarán sus previsiones con este adelanto.

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