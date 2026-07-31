Paro baja 213.000: tasa de desempleo cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

El mercado laboral en España marcó un nuevo hito en el segundo trimestre. Los datos oficiales revelan un salto notable en la ocupación y una caída del desempleo que sitúan al país en niveles no vistos en la serie histórica de la EPA.

Récord de ocupación: cifras clave del segundo trimestre

Entre abril y junio se registró una fuerte creación de empleo. Se generaron 486.000 puestos de trabajo, elevando la cifra de ocupados a 22.779.000 personas. Es el mayor volumen de ocupación desde que existe la Encuesta de Población Activa.

Ocupados: 22.779.000

22.779.000 Empleo creado (trimestral): 486.000

486.000 Desempleo reducido: 213.000 personas menos

213.000 personas menos Parados: 2.495.300

2.495.300 Tasa de paro: 9,87%

La tasa de desempleo bajó por debajo del 10% por primera vez desde 2008. Ese descenso marca un cambio relevante en la evolución del mercado laboral.

Más personas activas: participación en alza

La mejora del empleo no llegó sola. La población activa también creció con fuerza.

Aumento de la población activa: 272.700 personas

272.700 personas Total de activos: 25.274.300

25.274.300 Tasa de actividad: 59,29% (sube 0,4 puntos)

El avance de la participación muestra que más gente busca trabajar y encuentra oportunidades. Esa dinámica refuerza la lectura positiva de los datos.

Sectores que tiraron del empleo: turismo y construcción al frente

La creación de puestos varió mucho según la rama de actividad.

Servicios: +394.000 ocupados. El turismo y la hostelería impulsaron el alza.

+394.000 ocupados. El turismo y la hostelería impulsaron el alza. Construcción: +60.000

+60.000 Industria: +38.200

+38.200 Agricultura: -6.200 (único sector que pierde empleo)

El protagonismo de los servicios coincide con el inicio de la temporada turística. Ese patrón explica buena parte del empuje trimestral.

Contratos, asalariados y temporalidad: más indefinidos

La composición del empleo refleja cambios en la estabilidad laboral. El mercado muestra una mejora en la calidad contractual.

Aumento de asalariados: +529.200 en el trimestre

+529.200 en el trimestre Asalariados con contrato indefinido: +386.900

+386.900 Asalariados temporales: +142.300

+142.300 Total de temporales: 2,96 millones

2,96 millones Tasa de temporalidad: 15% (12,3% en el sector privado)

En el último año, el empleo indefinido creció en 571.900 trabajadores. El sector privado sigue siendo el motor de esa transición hacia contratos más estables.

Datos desestacionalizados y ritmo anual: la fortaleza del mercado

Al corregir el impacto estacional se aprecia la persistencia del dinamismo laboral.

Ocupación desestacionalizada (abr-jun): +122.000

+122.000 Ocupados corregidos anual: 22.669.300

22.669.300 Ritmo anual de creación: por encima de 500.000 puestos por sexto trimestre consecutivo

El Ministerio de Economía subraya que estos ajustes confirman la fortaleza del mercado laboral español y la continuidad del crecimiento del empleo.

Comparación histórica y ritmo de descenso del paro

Aunque la caída del desempleo es clara, su velocidad presenta matices.

La reducción trimestral de paro fue de 213.000, menor que la registrada en algunos periodos anteriores.

En 2021, el segundo trimestre aportó una bajada de paro de 117.000. En esta ocasión la caída es mayor, pero es la más moderada para un segundo trimestre desde 2021.

La serie histórica de la EPA sitúa este trimestre como uno de los más relevantes por los récords de ocupación y actividad.

La combinación de más ocupados y más activos dibuja un mercado laboral robusto, aunque con señales de moderación en el ritmo de descenso del paro.

Impacto regional y perspectivas por temporada

El repunte del empleo está ligado a factores estacionales y geográficos.

Las comunidades más turísticas suelen concentrar gran parte del crecimiento en servicios.

La construcción y la industria muestran repuntes en zonas con inversión y obra pública.

Las cifras macro permiten prever una demanda laboral intensa durante la temporada alta.

Los datos trimestrales sugieren que, aunque la creación de empleo se mantenga, su intensidad dependerá de cómo evolucione la demanda turística y la inversión pública y privada.

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