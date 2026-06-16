Dwayne Johnson decepcionado por no ser nominado al Oscar: vuelve al trabajo

Dwayne Johnson ha convertido una transición improbable en una carrera imparable. Desde los rings hasta las superproducciones, su trayectoria vuelve a estar en primera plana tras el impacto de su último papel y la polémica por las nominaciones a premios. Aquí se cuenta cómo llegó hasta aquí y qué viene después.

De luchador a figura imprescindible de Hollywood

En apenas dos décadas dejó atrás el cuadrilátero para conquistar la gran pantalla. Sus primeros papeles, a principios de los 2000, fueron la antesala de una meteórica subida.

Rompiendo esquemas: estableció un récord salarial por su primer papel protagonista en El rey Escorpión (2002).

en El rey Escorpión (2002). Franquicias y taquilla: se sumó a Fast & Furious y llegó a protagonizar un spin-off propio.

Éxitos comerciales: títulos como Jumanji, Viaje al centro de la Tierra, Baywatch, Hércules, El rascacielos, Proyecto Rampage y Alerta Roja consolidaron su poder comercial.

The Smashing Machine: el papel que cambió percepciones

Su interpretación en The Smashing Machine, donde da vida a Mark Kerr, le situó en el mapa de la crítica. El filme, dirigido por Benny Safdie, exploró la vida de un luchador marcado por las adicciones.

La cinta tuvo una recepción entusiasta en festivales y provocó un fuerte movimiento mediático en torno a su actuación.

El momento más sonado fue la ovación prolongada que recibió en Venecia, un síntoma claro del impacto del film.

Festivales, críticas y la disputa por premios

Tras su paso por festivales se llegó a especular con una candidatura al Oscar para Johnson. Finalmente, la categoría de mejor actor fue ocupada por otros intérpretes de la temporada.

Entre los nominados figuraron talentos como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Wagner Moura.

La estatuilla terminó en manos de Michael B. Jordan por su doble papel en la película que dominó la noche.

La reacción pública y la voz de Johnson

Johnson ha reconocido con honestidad que le hubiera ilusionado estar entre los nominados. Su tono fue de aceptación y de impulso para seguir creciendo como actor.

Me habría encantado esa nominación; es algo extraordinario. Aun así, valoro lo logrado y quiero seguir aprendiendo.

En entrevistas ha repetido que la experiencia le reafirma en su compromiso con papeles complejos y con proyectos que le desafíen.

Qué significa el papel para su carrera

Más allá de premios, The Smashing Machine le abrió puertas creativas y le permitió mostrar registros nuevos.

Se le reconoce mayor profundidad dramática.

Ha atraído la atención de directores y festivales.

Le ha dado piezas narrativas para reivindicar su versatilidad.

Vaiana en acción real: Maui regresa al cine

Paralelamente, Johnson prepara un proyecto muy esperado: la versión en acción real de Vaiana. Interpretará a Maui, personaje al que ya prestó la voz en la animación y su secuela.

Estreno en España: 8 de julio de 2026.

8 de julio de 2026. Se espera que la película combine efectos, canciones y escenas de acción.

El papel consolida su relación con grandes estudios y público familiar.

Respaldo de colegas y el peso del éxito

Compañeros de rodaje han alabado su entrega y entusiasmo. Emily Blunt, entre otras voces, destacó que su impulso creativo resulta inspirador.

Para muchos del sector, Johnson es un ejemplo de disciplina y capacidad de reinvención.

Su carrera sigue siendo un fenómeno mediático y comercial, y cada nuevo proyecto genera expectativas globales.

Artículos similares

Califica esto post