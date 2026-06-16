Cabañuelas de Jorge Rey: descubre el día en que empezará el verano

La llegada oficial del verano se siente ya en el aire y las últimas predicciones, incluidas las cabañuelas de Jorge Rey, han encendido las alarmas. Temperaturas atípicas en mayo y avisos de la AEMET anticipan días de calor intenso y cambios meteorológicos que conviene seguir de cerca.

Fecha del inicio estacional y primeras señales de calor

Aunque el calendario marque el inicio del verano, el ambiente ya muestra rasgos propios de la temporada. Mayo ha registrado valores fuera de lo habitual.

Ambientes muy cálidos en amplias comarcas.

Oscilaciones térmicas que podrían intensificarse en días próximos.

Sensación térmica mayor por la acumulación de jornadas cálidas.

Para comunidades y viajeros, esto supone anticipar buenas prácticas frente al calor. Los registros recientes sugieren que el verano no llegará de forma suave.

Qué pronostican las cabañuelas de Jorge Rey sobre el verano

El método tradicional de las cabañuelas ha vuelto a cobrar protagonismo por un vídeo viral de Jorge Rey. Sus interpretaciones apuntan a un periodo estival con episodios de calor marcado.

Cómo interpretar esta predicción popular

Las cabañuelas usan observaciones de días concretos para extrapolar meses venideros. No son un pronóstico científico, pero han ganado atención social.

Según la lectura difundida por Rey, cabe esperar:

Olas de calor puntuales en zonas del interior.

Días secos y cielos despejados en amplias franjas.

Posibles giros locales con tormentas en áreas montañosas.

Estas señales complementan las previsiones oficiales y alimentan la expectativa de una temporada intensa.

Previsión oficial de la AEMET y avisos por temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología anticipa predominio de estabilidad, con variaciones regionales.

Los aspectos más relevantes del pronóstico son:

Cielos despejados en la mayor parte del país.

en la mayor parte del país. Nubes y bancos de niebla matinales en Galicia y el Cantábrico occidental.

Intervalos nubosos en los litorales del sur peninsular, Ceuta y Melilla.

Mayor nubosidad en el norte de Canarias.

Formación de nubes de evolución por la tarde en montañas, con chubascos o tormentas aisladas.

Riesgos en áreas de montaña

Las tormentas de tarde pueden ser locales y fuertes. Existe posibilidad de granizo en:

Cordillera Cantábrica.

Alto Ebro.

Norte de la Ibérica.

Temperaturas y umbrales de alerta

La AEMET advierte de valores superiores a lo normal. En varias regiones se esperan máximas que alcanzarán o superarán los umbrales críticos.

34–36 °C en el tercio nordeste peninsular y otras zonas.

en el tercio nordeste peninsular y otras zonas. Puntos concretos podrían sobrepasar los 38 °C , especialmente en valles interiores.

, especialmente en valles interiores. Noches tropicales con mínimas por encima de 20 °C en áreas seleccionadas.

Vientos, rachas y zonas con especial atención

Los patrones de viento y su intensidad variarán según la región.

Levante moderado en el Estrecho.

Viento del norte en los litorales gallegos.

Componente oeste en los cantábricos.

Alisios con intervalos fuertes en Canarias, con rachas muy intensas posibles.

Brisas locales en costas y predominio de viento flojo en el interior.

Consecuencias probables y medidas prácticas

Las condiciones anunciadas implican riesgos para la salud y la actividad exterior. Conviene adoptar medidas sencillas.

Hidratación continua y evitar esfuerzos en horas centrales.

Proteger a personas vulnerables: mayores, niños y enfermos crónicos.

Consultar avisos locales y mapas de riesgo de la AEMET antes de viajar.

Tomar precauciones en montaña ante posibles tormentas y granizo.

Vigilar rachas fuertes en Canarias y zonas costeras expuestas.

Qué seguir en los próximos boletines meteorológicos

Las actualizaciones oficiales ofrecerán detalles por provincia y por horas. Prestar atención a:

Modificaciones en los umbrales de alerta por temperatura.

Avisos de tormenta o granizo en áreas montañosas.

Recomendaciones específicas para eventos costeros o de viento fuerte.

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