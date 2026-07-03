Antonio Banderas peor momento en Hollywood: se vengó haciéndose rico

Antonio Banderas pasó de ser un rostro emergente del cine español a convertirse en un nombre habitual en carteles de Hollywood. Su trayectoria combina talento, riesgo y cambios personales que marcaron tanto su carrera como su vida fuera de los focos.

El impulso decisivo: «Mujeres al borde de un ataque de nervios» y la ventana internacional

La película que impulsó su proyección global no llegó por casualidad. Antes de aquel éxito, Banderas ya trabajaba con Pedro Almodóvar en títulos que llamaban la atención del público nacional.

Con el estreno de Mujeres al borde de un ataque de nervios, la visibilidad del equipo creativo se disparó. La cinta recibió reconocimiento internacional y abrió un canal directo hacia la industria americana.

Trayectoria junto a Almodóvar y primeros pasos en la fama

Su etapa con Almodóvar fue determinante. Papel tras papel, forjó una imagen distinta dentro del cine español.

Laberinto de pasiones: una primera colaboración que mostró su energía juvenil.

Matador y La ley del deseo: roles que ampliaron su paleta actoral.

Mujeres al borde de un ataque de nervios: el film que marcó un punto de inflexión.

Ese reconocimiento ayudó a consolidar su proyección fuera de España.

La entrada en Hollywood: papeles clave y la atención mediática

En los años 90, Banderas empezó a encadenar proyectos internacionales. Su trabajo en Estados Unidos lo situó entre los actores españoles con mayor repercusión global.

Los reyes del mambo tocan canciones de amor (1992): su primer gran papel en Hollywood.

Philadelphia y Entrevista con el vampiro: papeles que demostraron versatilidad dramática.

Desperado y La máscara del zorro: títulos que reforzaron su fama de actor de acción y estrella comercial.

Paralelamente, su relación y posterior matrimonio con Melanie Griffith multiplicaron el interés de la prensa.

Presión, ritmo frenético y el infarto que cambió prioridades

La exposición internacional tuvo un coste personal. Antonio describe años de actividad intensa y decisiones impulsadas por la competición del sector.

En 2017 sufrió un infarto que pudo haber puesto fin a su carrera y a su vida. Fue un punto de ruptura que obligó a frenar en seco.

El actor ha relatado cómo el exceso de trabajo y la presión mediática le llevaron a un estado insostenible.

Tras ese episodio, reconoció que había perseguido proyectos y salarios como respuesta a una etapa dolorosa de su vida personal.

Reconstrucción: cambios en la rutina y nuevas prioridades

El susto de salud convirtió la reflexión en acción. Banderas reajustó su ritmo laboral y empezó a priorizar la salud y la familia.

Contó que hizo películas sin descanso, viajando de hotel en hotel y aceptando proyectos poco cohesionados. Esa etapa culminó con la decisión de reducir la frenética agenda.

Señales de cambio

Menos compromisos seguidos.

Más tiempo entre rodajes.

Regreso a España para equilibrar vida personal y profesional.

Ese reajuste personal también influyó en las opciones artísticas que ha elegido desde entonces.

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