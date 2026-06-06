Eclipse 12 de agosto: AEMET revela las mejores zonas para verlo tras analizar la nubosidad

El eclipse del 12 de agosto despierta expectación y dudas sobre dónde habrá cielo limpio para verlo. La AEMET ha cruzado registros históricos de nubosidad para señalar las zonas con más probabilidades. Aquí te explicamos, con datos y consejos prácticos, qué regiones suelen presentar mejor visibilidad y qué conviene tener en cuenta en los días previos.

Qué muestran los archivos meteorológicos sobre la nubosidad en agosto

La Agencia Estatal de Meteorología ha analizado series de datos de años anteriores. Su objetivo no fue hacer una predicción para el 12 de agosto, sino identificar patrones repetidos de cielo despejado en ese periodo.

Metodología resumida

Revisión de registros de nubosidad para las fechas y horas próximas al evento.

Cálculo de la frecuencia con la que el cielo estuvo poco nuboso o despejado.

Mapeo territorial para comparar regiones y detectar tendencias climatológicas.

De ese análisis sale una estimación estadística sobre dónde es más probable ver el fenómeno sin nubes. Es importante subrayar que esto no sustituye a una previsión meteorológica a corto plazo.

Regiones con mayor probabilidad de cielo despejado

El estudio destaca claras diferencias entre costas y el interior. Las regiones meridionales y el centro peninsular suelen ofrecer más jornadas con cielo limpio en esas fechas.

Sur de la Península: más opciones de cielo limpio

La mitad sur de España, aunque no siempre esté en la franja de máxima oscuridad del eclipse, registra una alta frecuencia de días despejados.

Andalucía y zonas cercanas presentan, en términos generales, condiciones veraniegas más estables.

Esto convierte al sur en una opción atractiva para quien priorice visibilidad sobre ubicación exacta dentro de la trayectoria del eclipse.

Interior peninsular: condiciones intermedias

Áreas como Castilla y León, Castilla-La Mancha y el valle del Ebro suelen mostrar porcentajes moderados de cielo limpio.

La AEMET sitúa muchas de estas zonas en una banda del 50–70 % de probabilidad de que el cielo esté poco nuboso en esas fechas.

de probabilidad de que el cielo esté poco nuboso en esas fechas. No obstante, hay que vigilar las nubes de evolución que aparecen por la tarde en verano.

Costa cantábrica: más riesgo de nubosidad

La franja norte — litoral de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco — aparece con mayor frecuencia de cielos cubiertos.

Allí la proporción de días despejados baja hasta aproximadamente el 30–50 % .

. Este comportamiento concuerda con el patrón veraniego habitual de la cornisa cantábrica.

Cómo interpretar estos porcentajes y qué esperar el día del eclipse

Los resultados del estudio nos dan tendencias, no certezas. Por eso conviene combinar esa información con previsiones a corto plazo.

Plazos: la predicción fiable del tiempo llega unos días antes del evento.

la predicción fiable del tiempo llega unos días antes del evento. Flexibilidad: mueve tu ubicación si la previsión indica nubosidad local.

mueve tu ubicación si la previsión indica nubosidad local. Plan B: ten alternativas dentro de la misma comunidad para evitar nubes locales.

Consejos prácticos para quien planifique desplazarse

Consulta los mapas y avisos de AEMET con 3–5 días de antelación.

con 3–5 días de antelación. Elige zonas con historial de cielos despejados, pero confirma la previsión el día anterior.

Considera horas y evolución: en verano puede formarse nubosidad de desarrollo por la tarde.

Lleva protección ocular certificada para eclipses y evita mirar directamente al Sol sin filtro.

Prepara alternativas ante aglomeraciones y problemas de movilidad.

Factores adicionales que pueden influir en la visibilidad

Más allá de la nubosidad, otros elementos afectan la observación.

Contaminación atmosférica: puede reducir el contraste del cielo.

Relieve local: valles y zonas bajas pueden acumular bruma matinal.

Hora del eclipse: coincidir con la tarde favorece la aparición de nubes de evolución.

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