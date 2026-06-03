Cambio drástico del tiempo: AEMET advierte que se notará a finales de semana

Un giro brusco en la meteorología amenaza con cambiar el panorama del tiempo este fin de semana. La AEMET ha emitido avisos y los mapas muestran una entrada de aire que obligará a revisar planes al aire libre. Conviene estar atento a las próximas horas.
Giro frío-arriba y calor persistente en el sur: qué esperar
Un frente atlántico avanzará desde el norte. Traerá consigo una masa de aire más fresca sobre gran parte de la Península. Solo el sur y el sureste mantendrán temperaturas elevadas.
- Descenso generalizado de las máximas, especialmente en el tercio norte, donde la caída podrá superar los 6 ºC.
- En la franja mediterránea las máximas subirán en contraste. Puntos del Guadalquivir y del litoral de Alborán podrían sobrepasar los 36-38 ºC.
- El extremo sureste corre riesgo de alcanzar entre 38 y 40 ºC.
- Las noches también serán distintas: se prevén noches tropicales en el interior, el tercio sur y el litoral mediterráneo.
Precipitaciones y tormentas localizadas: zonas que deben vigilar
El frente dejará nubosidad relevante en el extremo norte. Allí habrá lluvias débiles y dispersas.
Áreas con mayor probabilidad de inestabilidad
- Pirineo oriental: riesgo de chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes. No se descarta granizo.
- Ibérica oriental: posibilidad de chubascos o tormentas aisladas.
- Resto de la Península y Baleares: predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas.
- Canarias: nubes en el norte y lluvias débiles en zonas montañosas. Sur de las islas con cielos más despejados.
Viento y rachas fuertes: áreas con avisos por viento
El patrón de viento será uno de los factores que intensifique el episodio.
- Dirección predominante: componente oeste y norte con intensidad moderada.
- Intervalos fuertes previstos en zonas expuestas.
- Rachas muy fuertes probables en el Estrecho y Alborán por poniente.
- A últimas horas podrá soplar tramontana en Ampurdán y cierzo en el Bajo Ebro.
- En Canarias, el alisio puede adquirir intervalos fuertes y rachas muy intensas en puntos con exposición.
Temperaturas mínimas y extremos en montaña
Las temperaturas nocturnas variarán por regiones. Hay contrastes notables entre costa y montaña.
- Subida de mínimas en el litoral cantábrico y en el cuadrante sureste.
- Bajada de las mínimas en los Pirineos.
- En las cumbres pirenaicas se podrán producir heladas en cotas altas.
Impactos para el fin de semana y recomendaciones prácticas
Los cambios afectarán actividades al aire libre y la salud pública. Es clave tomar precauciones.
- Revisa avisos locales y el boletín de la AEMET antes de salir.
- Si viajas al norte o a montaña, lleva equipo para lluvia y frío.
- En el sur y sureste, protege del calor: hidratación y evitar exposición al mediodía.
- Atento al viento en zonas costeras. Rachas fuertes pueden complicar la navegación y el tráfico.
- En áreas con tormentas, evita itinerarios por cauces y zonas expuestas al granizo.
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Periodista comprometido con la actualidad social, Christian investiga y reporta sobre temas que afectan a la comunidad, desde cultura hasta movimientos sociales, acercando la información de manera clara y cercana.