Cambio drástico del tiempo: AEMET advierte que se notará a finales de semana

Un giro brusco en la meteorología amenaza con cambiar el panorama del tiempo este fin de semana. La AEMET ha emitido avisos y los mapas muestran una entrada de aire que obligará a revisar planes al aire libre. Conviene estar atento a las próximas horas.

Giro frío-arriba y calor persistente en el sur: qué esperar

Un frente atlántico avanzará desde el norte. Traerá consigo una masa de aire más fresca sobre gran parte de la Península. Solo el sur y el sureste mantendrán temperaturas elevadas.

Descenso generalizado de las máximas , especialmente en el tercio norte, donde la caída podrá superar los 6 ºC.

, especialmente en el tercio norte, donde la caída podrá superar los 6 ºC. En la franja mediterránea las máximas subirán en contraste. Puntos del Guadalquivir y del litoral de Alborán podrían sobrepasar los 36-38 ºC.

El extremo sureste corre riesgo de alcanzar entre 38 y 40 ºC.

Las noches también serán distintas: se prevén noches tropicales en el interior, el tercio sur y el litoral mediterráneo.

Precipitaciones y tormentas localizadas: zonas que deben vigilar

El frente dejará nubosidad relevante en el extremo norte. Allí habrá lluvias débiles y dispersas.

Áreas con mayor probabilidad de inestabilidad

Pirineo oriental: riesgo de chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes. No se descarta granizo.

Ibérica oriental: posibilidad de chubascos o tormentas aisladas.

Resto de la Península y Baleares: predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas.

Canarias: nubes en el norte y lluvias débiles en zonas montañosas. Sur de las islas con cielos más despejados.

Viento y rachas fuertes: áreas con avisos por viento

El patrón de viento será uno de los factores que intensifique el episodio.

Dirección predominante: componente oeste y norte con intensidad moderada.

Intervalos fuertes previstos en zonas expuestas.

Rachas muy fuertes probables en el Estrecho y Alborán por poniente.

probables en el Estrecho y Alborán por poniente. A últimas horas podrá soplar tramontana en Ampurdán y cierzo en el Bajo Ebro.

En Canarias, el alisio puede adquirir intervalos fuertes y rachas muy intensas en puntos con exposición.

Temperaturas mínimas y extremos en montaña

Las temperaturas nocturnas variarán por regiones. Hay contrastes notables entre costa y montaña.

Subida de mínimas en el litoral cantábrico y en el cuadrante sureste.

Bajada de las mínimas en los Pirineos.

En las cumbres pirenaicas se podrán producir heladas en cotas altas.

Impactos para el fin de semana y recomendaciones prácticas

Los cambios afectarán actividades al aire libre y la salud pública. Es clave tomar precauciones.

Revisa avisos locales y el boletín de la AEMET antes de salir.

Si viajas al norte o a montaña, lleva equipo para lluvia y frío.

En el sur y sureste, protege del calor: hidratación y evitar exposición al mediodía.

Atento al viento en zonas costeras. Rachas fuertes pueden complicar la navegación y el tráfico.

En áreas con tormentas, evita itinerarios por cauces y zonas expuestas al granizo.

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