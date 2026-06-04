Parque Warner Beach abre su paraíso acuático: diversión para todas las edades

Parque Warner Beach abre antes de lo esperado y promete ser el refugio perfecto contra el calor madrileño. La temporada arranca el 6 de junio y se extenderá hasta el 6 de septiembre, ofreciendo experiencias acuáticas vinculadas a los mundos de Hanna-Barbera y DC. El complejo, junto a Parque Warner en San Martín de la Vega (Madrid), presenta novedades y una programación pensada para todos los públicos.

Calendario y datos clave de la nueva temporada

La reapertura anticipada busca aprovechar los primeros días de calor. El parque anuncia horarios ampliados en fines de semana y festivos.

Fecha de apertura: 6 de junio.

6 de junio. Fecha de cierre: 6 de septiembre.

6 de septiembre. Ubicación: San Martín de la Vega, junto a Parque Warner.

San Martín de la Vega, junto a Parque Warner. Temáticas: universos de Hanna-Barbera y DC.

Atracciones para toda la familia y zonas de relax

El recinto apuesta por una oferta equilibrada entre ocio tranquilo y entretenimiento activo. Hay opciones pensadas para quienes buscan tranquilidad y para quienes prefieren diversión en familia.

Espacios familiares

Malibú Beach: una amplia piscina de olas que recrea ambiente playero.

una amplia piscina de olas que recrea ambiente playero. Zona VIP con arena fina, hamacas y servicio exclusivo para mayor comodidad.

Áreas de sombra, restaurantes y puntos de hidratación repartidos por el parque.

Para los más pequeños

Baby Olas: piscina infantil temática con casetas inspiradas en los Looney Tunes.

piscina infantil temática con casetas inspiradas en los Looney Tunes. Juegos acuáticos seguros y profundidad controlada para familias con niños.

Rápidos, giros y atracciones de alta intensidad

Los aficionados a la adrenalina encontrarán toboganes y recorridos diseñados para provocar vértigo y emoción.

Batman: La Sombra del Murciélago — recorrido con giros y caídas sorpresivas.

— recorrido con giros y caídas sorpresivas. Superman: El Vuelo — tobogán multipista para competir con amigos.

— tobogán multipista para competir con amigos. Embudo gigante temático del Joker para sensaciones intensas.

para sensaciones intensas. Harley Quinn: La Huida y Wonder Woman: Salto al Paraíso — curvas y descensos pronunciados.

y — curvas y descensos pronunciados. Wonder Woman: El Lazo Mágico — cápsulas extremas para los más atrevidos.

— cápsulas extremas para los más atrevidos. Black Manta: tobogán tipo tornado wave de 14 metros y 120 metros de recorrido.

La Carrera Solidaria de Patos vuelve para apoyar a jóvenes

El evento benéfico regresa el 31 de julio en su tercera edición. Organizada por Parque Warner Beach junto a Cruz Roja, la iniciativa busca recaudar fondos para formación e inserción laboral juvenil.

La carrera se celebrará al mismo tiempo en Aquopolis Villanueva de la Cañada en su Río Lento .

en su . Los asistentes pueden comprar su patito de goma online o en puntos del parque.

Todos los patitos competirán en la atracción Río Loco; los tres primeros recibirán premios.

Entradas, servicios y consejos para aprovechar la visita

Planificar la jornada ayuda a optimizar tiempo y presupuesto. El parque ofrece formas de acceso y facilidades para distintos perfiles de visitante.

Compra de entradas online para evitar colas.

Opciones VIP para quienes buscan mayor confort.

Recomendaciones: protector solar, calzado antideslizante y llegar temprano.

Medidas de seguridad vigentes y equipos de socorrismo durante todo el horario.

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