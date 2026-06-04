Parque Warner Beach abre su paraíso acuático: diversión para todas las edades

Parque Warner Beach abre antes de lo esperado y promete ser el refugio perfecto contra el calor madrileño. La temporada arranca el 6 de junio y se extenderá hasta el 6 de septiembre, ofreciendo experiencias acuáticas vinculadas a los mundos de Hanna-Barbera y DC. El complejo, junto a Parque Warner en San Martín de la Vega (Madrid), presenta novedades y una programación pensada para todos los públicos.
Calendario y datos clave de la nueva temporada
La reapertura anticipada busca aprovechar los primeros días de calor. El parque anuncia horarios ampliados en fines de semana y festivos.
- Fecha de apertura: 6 de junio.
- Fecha de cierre: 6 de septiembre.
- Ubicación: San Martín de la Vega, junto a Parque Warner.
- Temáticas: universos de Hanna-Barbera y DC.
Atracciones para toda la familia y zonas de relax
El recinto apuesta por una oferta equilibrada entre ocio tranquilo y entretenimiento activo. Hay opciones pensadas para quienes buscan tranquilidad y para quienes prefieren diversión en familia.
Espacios familiares
- Malibú Beach: una amplia piscina de olas que recrea ambiente playero.
- Zona VIP con arena fina, hamacas y servicio exclusivo para mayor comodidad.
- Áreas de sombra, restaurantes y puntos de hidratación repartidos por el parque.
Para los más pequeños
- Baby Olas: piscina infantil temática con casetas inspiradas en los Looney Tunes.
- Juegos acuáticos seguros y profundidad controlada para familias con niños.
Rápidos, giros y atracciones de alta intensidad
Los aficionados a la adrenalina encontrarán toboganes y recorridos diseñados para provocar vértigo y emoción.
- Batman: La Sombra del Murciélago — recorrido con giros y caídas sorpresivas.
- Superman: El Vuelo — tobogán multipista para competir con amigos.
- Embudo gigante temático del Joker para sensaciones intensas.
- Harley Quinn: La Huida y Wonder Woman: Salto al Paraíso — curvas y descensos pronunciados.
- Wonder Woman: El Lazo Mágico — cápsulas extremas para los más atrevidos.
- Black Manta: tobogán tipo tornado wave de 14 metros y 120 metros de recorrido.
La Carrera Solidaria de Patos vuelve para apoyar a jóvenes
El evento benéfico regresa el 31 de julio en su tercera edición. Organizada por Parque Warner Beach junto a Cruz Roja, la iniciativa busca recaudar fondos para formación e inserción laboral juvenil.
- La carrera se celebrará al mismo tiempo en Aquopolis Villanueva de la Cañada en su Río Lento.
- Los asistentes pueden comprar su patito de goma online o en puntos del parque.
- Todos los patitos competirán en la atracción Río Loco; los tres primeros recibirán premios.
Entradas, servicios y consejos para aprovechar la visita
Planificar la jornada ayuda a optimizar tiempo y presupuesto. El parque ofrece formas de acceso y facilidades para distintos perfiles de visitante.
- Compra de entradas online para evitar colas.
- Opciones VIP para quienes buscan mayor confort.
- Recomendaciones: protector solar, calzado antideslizante y llegar temprano.
- Medidas de seguridad vigentes y equipos de socorrismo durante todo el horario.
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Periodista comprometido con la actualidad social, Christian investiga y reporta sobre temas que afectan a la comunidad, desde cultura hasta movimientos sociales, acercando la información de manera clara y cercana.