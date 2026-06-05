Marta Sánchez: carrera de 40 años, edad, hijos y pareja

Desde los escenarios de los años 80 hasta los grandes recintos de hoy, Marta Sánchez sigue siendo una de las voces más reconocibles del pop en español. Su vida pública mezcla discos, giras y relaciones que atraen la atención. Pero tras las luces, hay decisiones conscientes por proteger la intimidad familiar y mantener la creatividad en movimiento.

Edad, origen y trayectoria que la definió

Nacida el 8 de mayo de 1966 en Madrid, Marta Sánchez cumple 60 años en 2026. Su carrera arrancó en la década de los 80 y ha sabido evolucionar con los tiempos.

Pasó de formar parte del grupo Olé Olé a emprender una carrera en solitario que le dio grandes éxitos. A lo largo de cuatro décadas ha alternado reinventarse y mantener su sello pop. Su experiencia le permite hoy abordar proyectos con un enfoque más personal y artístico.

La maternidad en la vida pública: Paula, su hija

La cantante es madre de Paula, nacida en el verano de 2003. La llegada de su hija cambió la vida de Marta y marcó una prioridad clara: preservar la privacidad familiar.

Protección mediática: Paula creció mayormente fuera de los focos.

Paula creció mayormente fuera de los focos. Apariciones públicas: Solo ha asistido a eventos puntuales junto a su madre.

Solo ha asistido a eventos puntuales junto a su madre. Vida actual: En los últimos años ha iniciado estudios universitarios.

Cómo ha manejado Marta la exposición de su hija

Marta ha sido muy cauta para evitar que la adolescencia de Paula se convierta en noticia constante. La artista prioriza un entorno estable y alejado del ruido mediático.

Formación y ocupación de Paula: rumbo creativo

Paula Cabanas estudia y se forma en áreas vinculadas con la imagen y la comunicación. Sus intereses giran alrededor de la moda y la estética.

Actualmente colabora con Marta en tareas relacionadas con el vestuario y la imagen de los conciertos. Busca construir su propia carrera en campos creativos sin depender exclusivamente del apellido.

Relaciones sentimentales: historia afectiva de Marta

La vida amorosa de Marta ha sido objeto de interés público desde sus primeros pasos como figura pública. Ha pasado por varias relaciones relevantes.

Jorge Salatti: primer matrimonio con el empresario argentino en los años 90.

primer matrimonio con el empresario argentino en los años 90. Jesús Cabanas: publicista y padre de Paula; matrimonio que terminó en buenos términos.

publicista y padre de Paula; matrimonio que terminó en buenos términos. Hugo Castejón: relación mediática que ocupó titulares.

relación mediática que ocupó titulares. Daniel Terán: vínculo más discreto y con menos exposición.

vínculo más discreto y con menos exposición. Federico León: empresario con quien mantiene una relación estable desde 2018.

Marta insiste en mantener límites sobre su vida privada. Con Federico ha encontrado una estabilidad que, según ella, le aporta equilibrio para seguir creando.

Cómo cuida su imagen y su físico

La presencia escénica de Marta trasciende su estatura. Mide aproximadamente 1,61 m, pero su porte y ropa potencian su figura.

Mantiene hábitos de alimentación y rutina de ejercicio. El cuidado del aspecto es una constante en su carrera y forma parte de su marca personal.

Canciones y álbumes que marcaron su legado

Su discografía ha producido himnos del pop en español que han perdurado en radios y listas. Estas canciones la consolidaron como referente.

Desesperada

Colgando en tus manos (con Carlos Baute)

(con Carlos Baute) Soy yo

Vivo por ella

En 2025 lanzó el single «Abrázame» como avance del álbum doble 40 años 1985–2025, un repaso a su trayectoria.

Impacto comercial y emocional

A lo largo de su carrera ha vendido millones de discos y ha conectado con varias generaciones. Su capacidad para adaptarse fue clave para mantenerse vigente.

Proyectos recientes y la celebración de sus 40 años

Marta conmemora cuatro décadas sobre los escenarios con un álbum doble y una gira que recorre ciudades clave. La propuesta mezcla clásicos con material nuevo.

Álbum: recopilación y nuevas versiones dentro de 40 años 1985-2025.

recopilación y nuevas versiones dentro de 40 años 1985-2025. Gira: conciertos en varias ciudades y grandes recintos.

conciertos en varias ciudades y grandes recintos. Apariciones mediáticas: entrevistas y programas para contar los detalles del proyecto.

La campaña promocional ha generado conversación en redes. Algunas críticas se centraron en el uso de filtros en las imágenes, pero la artista mantiene el foco en la música.

Datos de interés para seguidores y medios

Edad: 60 años (nacida el 8 de mayo de 1966).

60 años (nacida el 8 de mayo de 1966). Hija: Paula, nacida en 2003.

Paula, nacida en 2003. Pareja actual: Federico León, relación visible desde 2018.

Federico León, relación visible desde 2018. Estatura: aproximadamente 1,61 m.

aproximadamente 1,61 m. Ventas: más de diez millones de discos a lo largo de su carrera.

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