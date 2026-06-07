Ibex 35 cae por fallo técnico: Santander, Indra y Mapfre, las más afectadas

Una anomalía en las pantallas de la bolsa encendió las alarmas esta mañana al mostrar al inicio de la sesión una caída exagerada del índice español. La confusión duró poco, pero dejó preguntas sobre controles y comunicación en los mercados.

Fallo técnico en las pantallas de BME y primera lectura del mercado

Sobre las 9:40, los terminales de BME apuntaban a una caída del Ibex 35 muy por encima de la realidad. Fuentes del operador bursátil, participadas por SIX, señalaron que se detectó un error en la cotización del índice.

Los datos erróneos mostraron un descenso que superaba el 5% e, incluso, el 6% en algunos paneles. Sin embargo, este movimiento no se correspondía con la negociación real de las acciones.

Qué funcionó y qué no: diferencias entre índice y acciones

Mientras la lectura global del índice estaba comprometida, las órdenes sobre los valores se procesaban con normalidad.

Las operaciones sobre títulos individuales continuaron sin incidencias.

La desviación afectó únicamente a la cotización agregada del Ibex 35 .

. Los equipos técnicos de BME comenzaron inmediatamente el análisis para localizar la causa.

Intervención de futuros y ajuste en la valoración del mercado

Los contratos a futuro dejaron ver una imagen distinta. Aunque las pantallas mostraban una caída pronunciada, los futuros limitaron la corrección real.

Los futuros moderaron el descenso hasta alrededor del 1%.

Ese dato ayudó a contener la alarma entre operadores y gestores.

Repercusión temporal y respuesta institucional

Las fuentes oficiales confirmaron que ya se trabaja en la investigación técnica. El objetivo es evitar repeticiones y mejorar la comunicación instantánea con los participantes.

Recuperación y cotización real a media mañana

Pasadas las diez de la mañana, la sesión volvió a reflejar la evolución correcta del selectivo. La corrección real fue mucho menor que la que inicialmente mostraron los paneles.

En la actualización de la mañana, el Ibex 35 registró una caída moderada frente al cierre previo, situándose en torno a los valores esperados por mercado.

Valores que destacaron: mayores ganancias y pérdidas reales

Tras el reajuste, algunos valores marcaron movimientos significativos. A continuación, los efectos más relevantes en la sesión real:

Mapfre : uno de los descensos más notables.

: uno de los descensos más notables. Banco Santander : caída por efecto de reparto de dividendo.

: caída por efecto de reparto de dividendo. Indra, Cellnex y Fluidra: retrocesos registrados en la mañana.

En el lado positivo, avanzaron empresas como Repsol, Acerinox, BBVA y Ferrovial.

Qué implicaciones tiene para inversores y plataformas

Este tipo de incidentes subraya la importancia de los mecanismos de control y las alertas tempranas. Para los inversores, la principal recomendación es verificar varias fuentes antes de actuar sobre una lectura puntual.

Evitar decisiones precipitadas basadas en una sola pantalla.

Contrastar datos con los contratos a futuro y plataformas alternativas.

Seguir las comunicaciones oficiales de BME y reguladores.

Posibles causas técnicas y próximos pasos

Aunque la investigación sigue abierta, los datos preliminares apuntan a un fallo en la difusión agregada del índice, no en la ejecución de órdenes. Los equipos técnicos evalúan logs y rutas de datos para aislar el origen.

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