Jane Fonda, 88 años, confiesa: me levanto a las 5:30 y me duermo a las 20:00

Jane Fonda sigue siendo un referente del bienestar y el movimiento. A sus décadas de carrera suma hoy una rutina disciplinada que comparte en su blog y que le ha ayudado a recuperar energía tras un tratamiento médico. Sus hábitos preocupan y fascinan por igual.

Recuperación y antecedentes médicos que marcaron su rutina

En 2022, Fonda recibió un diagnóstico serio: un linfoma de células B que, gracias al tratamiento, resultó manejable. Tras cuatro ciclos de quimioterapia y una etapa final exigente, la actriz comunicó que entró en remisión meses después.

Su historial incluye además un cáncer de mama en 2010. Aquel episodio también se resolvió con éxito mediante cirugía y radioterapia. Estas experiencias han moldeado su enfoque actual sobre la salud.

Moverse como medicina: la recomendación que transformó su día a día

Jane subraya que la actividad física fue clave durante la quimioterapia. Según contó en su blog, el equipo médico le indicó que la mejor respuesta al cansancio del tratamiento es mantenerse en movimiento.

Sale a caminar temprano para evitar el calor.

Combina paseos largos con ejercicios suaves en casa.

Adapta la intensidad según cómo se siente cada día.

Para ella, caminar no solo mejora la energía. También ayuda al estado de ánimo y a la concentración.

Entrenamiento y adaptación: cómo envejece en forma

A lo largo de los años, Fonda ha recalibrado sus rutinas. Fue icono del aerobic en los 80. Más tarde fue corredora. Hoy prefiere el senderismo y las caminatas por el bosque.

Por qué cambió su ejercicio

Escucha al cuerpo y reduce el impacto.

Busca flexibilidad y fuerza más que velocidad.

Evita ejercicios extremos y prioriza la constancia.

Subir y bajar colinas se ha vuelto una de sus actividades predilectas. Le permite mantener fuerza y resistencia sin forzar articulaciones.

Sueño: un pilar insoslayable en su rutina diaria

Fonda prioriza el descanso. Tiene un horario rígido que compara con el de un agricultor. Se acuesta temprano y se levanta antes del amanecer.

Se despierta alrededor de las 5:30 a. m.

Duerme entre ocho y nueve horas por noche.

Cree que el sueño es esencial para aprovechar cada mañana.

Para ella dormir bien es tan importante como ejercitarse. Por eso organiza sus jornadas pensando en descansar.

Alimentación: equilibrio sin rigidez absoluta

Su dieta es mayoritariamente saludable, pero no estricta. Ha reducido la carne roja y, por conciencia ambiental, limita el pescado.

Come muchas verduras y alimentos frescos. Evita el exceso de azúcar, aunque admite indulgencias en ocasiones.

Prefiere ensaladas y vegetales.

Modera la carne y el pescado.

Se permite caprichos al viajar o en momentos especiales.

Durante una larga estancia en Italia, por ejemplo, disfrutó de helado y pasta sin culpa.

Consejos prácticos que comparte y que cualquiera puede seguir

Camina todos los días: empieza con sesiones cortas y súbelas progresivamente.

empieza con sesiones cortas y súbelas progresivamente. Escucha a tu médico y adapta la actividad física al tratamiento.

Prioriza el sueño: establece una hora fija para acostarte.

Come variado y fresco; permite pequeños placeres.

Ajusta la intensidad del ejercicio con la edad.

La curiosidad como motor de vitalidad

Más allá del ejercicio y la dieta, Jane atribuye parte de su energía a mantenerse curiosa y ocupada. Continúa trabajando en proyectos y utilizando su plataforma para hablar de arte, salud y activismo.

Su historia muestra cómo combinar cuidado médico, actividad física y hábitos diarios para afrontar la vida con movimiento y propósito.

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