Fed mantiene tipos: alerta por impacto del conflicto en Oriente Medio

La Reserva Federal optó por mantener los tipos de interés entre el 3,50% y el 3,75% en su última reunión, una decisión que llega en medio de una mayor incertidumbre internacional y con la cuenta atrás para el fin del mandato de Jerome Powell.

Decisión del FOMC y su lectura inmediata

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) decidió no mover el rango objetivo de los tipos. Esta es la tercera reunión consecutiva en la que la autoridad monetaria deja las tasas sin cambios.

Antes de estas pausas, la Fed aplicó tres recortes de 25 puntos básicos desde septiembre. El banco central mantiene un tono cauteloso ante riesgos externos y datos económicos que muestran recuperación desigual.

Contexto político y liderazgo

La votación se produce cuando Jerome Powell está cerca de concluir su etapa al frente de la Fed. Su mandato finaliza el próximo 15 de mayo.

Ese factor añade interés sobre si las próximas decisiones reflejarán continuidad o un cambio de rumbo con nuevo liderazgo.

Estado de la economía estadounidense

Actividad y empleo

Los indicadores más recientes muestran una expansión estable de la actividad. La creación neta de empleo se ha moderado, pero el mercado laboral sigue relativamente sólido.

La tasa de desempleo apenas ha mostrado variación en meses recientes, lo que sugiere resistencia en la demanda laboral.

Inflación y energía

La inflación se mantiene elevada y parte de esa presión proviene del encarecimiento de la energía a escala global.

En su comunicado, la Fed menciona que el reciente incremento de precios mundiales de la energía está contribuyendo a subir la inflación.

Riesgos internacionales: el impacto del conflicto en Oriente Próximo

La Reserva Federal señaló que la escalada en Oriente Próximo incrementa la incertidumbre sobre las perspectivas económicas.

Los canales de transmisión son, entre otros, la subida de los precios energéticos y la tensión en los mercados financieros globales.

Consecuencias para mercados, empresas y consumidores

Mercados financieros: Expectativa de volatilidad si el conflicto se prolonga.

Expectativa de volatilidad si el conflicto se prolonga. Empresas: Costes energéticos que pueden golpear márgenes en sectores intensivos en energía.

Costes energéticos que pueden golpear márgenes en sectores intensivos en energía. Consumidores: Presión sobre precios al consumo ligada a la energía y a cadenas globales.

Qué seguir en las próximas semanas

Publicaciones de inflación y empleo, clave para calibrar próximos movimientos.

Señales sobre la postura del próximo presidente de la Fed.

Desarrollo del conflicto internacional y su efecto en los precios de la energía.

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