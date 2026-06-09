Temperaturas se desploman hoy: 3 provincias no se salvan

La AEMET activa un aviso por un acusado descenso de las temperaturas desde hoy. Algunas provincias del interior notarán el cambio de forma inmediata. Sigue leyendo para conocer dónde y cómo se notará el giro térmico.

Las tres provincias que quedan más expuestas

Aunque el cambio afectará a gran parte del norte y el noroeste, hay tres zonas que sufrirán el impacto más notable.

Palencia: previsión de una caída notable de las máximas.

previsión de una caída notable de las máximas. Burgos: descenso significativo, con tardes sensiblemente más frescas.

descenso significativo, con tardes sensiblemente más frescas. Navarra (interior y sur): el interior foral será uno de los puntos más fríos.

Estos territorios verán cómo las máximas se reducen varios grados en pocas horas. Es el resultado de la entrada de una masa de aire diferente.

Qué motiva el cambio: la explicación meteorológica

Los modelos indican la llegada de una masa de origen atlántico que impulsa aire más frío a niveles medios de la troposfera.

El flujo de viento cambia y pasa a ser de mar a tierra sobre el litoral cantábrico.

Ese aire marítimo penetra el interior y frena las temperaturas máximas.

La combinación de corriente atlántica y la dinámica sinóptica provocará la bajada térmica.

En resumen: la interacción entre una masa atlántica y vientos marítimos explican el brusco descenso.

Previsiones por capitales y regiones: cifras destacadas

Los mapas de temperatura muestran valores más bajos que en jornadas recientes. Algunos ejemplos previstos:

Palencia y Burgos: bajadas de entre 6 y 8 ºC en las máximas.

bajadas de entre 6 y 8 ºC en las máximas. Pamplona: puede quedarse cerca de 21 ºC como máxima.

puede quedarse cerca de 21 ºC como máxima. Lugo: alrededor de 23 ºC.

alrededor de 23 ºC. Oviedo: unos 22 ºC.

unos 22 ºC. A Coruña, Bilbao y Vitoria: próximas a 21 ºC.

próximas a 21 ºC. Santander: la cifra más contenida, con 19–20 ºC.

En Galicia, Asturias y Cantabria las temperaturas se mantendrán en valores similares o algo inferiores a los actuales, por el efecto del viento marítimo.

Impactos prácticos: qué cambiará en el día a día

El descenso afectará actividades y exigirá pequeños ajustes cotidianos.

Ropa: llevar una capa extra por la mañana y al atardecer.

Salud: personas sensibles al frío deben extremar precauciones.

Agricultura: atención a cultivos sensibles a heladas tardías.

Transporte: consultar avisos locales si hay cambios bruscos en carretera.

Recomendación clave: consultar actualizaciones oficiales de la AEMET antes de planificar salidas.

Modelos y margen de error

Los pronósticos apuntan a un episodio claro, pero los detalles pueden variar según la evolución de la masa atlántica. El modelo europeo es el que marca la tendencia más fresca, aunque hay incertidumbre en la magnitud exacta por localidades.

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