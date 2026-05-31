Javier Gutiérrez aterrorizado por Michael Fassbender: le cantó Cucurrucucú Paloma

Javier Gutiérrez sigue siendo una figura clave del cine español. Su voz y su presencia en pantalla convencen tanto a críticos como al público. Pese a su éxito, su carrera siempre ha estado anclada en España. Sin embargo, hace una década aceptó una oferta para sumarse a una gran producción internacional. La experiencia le dejó recuerdos intensos y una anécdota que todavía recuerda con una sonrisa.

Proyectos recientes: cine y series que consolidan su carrera

Gutiérrez mantiene un ritmo de trabajo notable. Prefiere seguir desarrollándose en producciones españolas. Sus reconocimientos —incluidos dos premios Goya— avalan esa decisión.

Películas: 53 domingos (Netflix), El confidente (Daniel Calparsoro) y El profesor, pendiente de estreno.

53 domingos (Netflix), El confidente (Daniel Calparsoro) y El profesor, pendiente de estreno. Series: Ardora, junto a Luis Zahera y Tamar Novas; Caldas. El último barco, thriller para Disney+.

Ardora, junto a Luis Zahera y Tamar Novas; Caldas. El último barco, thriller para Disney+. Premios: Galardones por La isla mínima y El autor, que lo sitúan como uno de los intérpretes más valorados.

Su elección por trabajar en España no es casual. Se siente cómodo en el entorno creativo del país y ha colaborado con varios de sus cineastas más relevantes.

Cuando Hollywood llamó: la oferta de Assassin’s Creed

Hace diez años recibió una propuesta diferente. Le ofrecieron participar en la adaptación cinematográfica del videojuego Assassin’s Creed.

La producción, con un presupuesto millonario, buscaba actores españoles para una secuencia ambientada en una Sevilla de época. Gutiérrez fue seleccionado para encarnar a Torquemada. Hovik Keuchkerian interpretó al guerrero Ojeda.

Director: Justin Kurzel.

Reparto principal: Michael Fassbender y Marion Cotillard.

Presupuesto aproximado: 200 millones de dólares, la mayor superproducción en la que había trabajado hasta entonces.

La propuesta llegó en un momento en que planeaba unas vacaciones. Estuvo a punto de declinar. Finalmente aceptó y viajó a un set de enorme envergadura.

Primer día de rodaje: nervios, cuchillo y una canción

El comienzo no fue fácil. Aquella primera escena fue para Gutiérrez un reto mayúsculo. En el plató había centenares de personas y la tensión era palpable.

Una escena de alto voltaje

Su papel requería un gesto extremo: un cuchillo apoyado en la garganta por parte de Fassbender. Gutiérrez reconoció que la adrenalina le jugó una mala pasada.

Recordó que entró al set y la presencia de Fassbender impuso silencio. Los nervios le tensaron el cuerpo en su primera toma.

Ante ese estado, Fassbender reaccionó de una forma inesperada. En vez de mantener la frialdad, el actor irlandés buscó la cercanía.

Cómo Michael Fassbender calmó al actor español

El gesto de Fassbender marcó la diferencia. En lugar de mantener la distancia, le habló y compartió historias personales.

Le contó anécdotas sobre sus escapadas a surfear en San Sebastián.

Empezó a cantar una canción popular, lo que alivió la tensión.

Su trato cercano y afable relajó a Gutiérrez y permitió terminar la escena.

Gutiérrez definió a Fassbender como un compañero cálido y carismático. Aquel primer encuentro transformó el miedo en confianza.

El balance de una experiencia internacional

Participar en una superproducción internacional le ofreció una experiencia distinta. Trabajar junto a figuras globales y en un rodaje de gran escala fue un aprendizaje.

Aunque su carrera sigue ligada a España, aquella etapa demuestra que Gutiérrez puede moverse con soltura en proyectos de mayor envergadura. Su trayectoria continúa creciendo, entre trabajos nacionales y colaboraciones puntuales fuera de nuestras fronteras.

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