Superniño: Mario Picazo alerta de que podría cambiarlo todo durante décadas

Una nueva señal meteorológica ha encendido las alarmas: expertos avisan de la posible llegada de un «Superniño» que podría alterar el clima global durante 2026 y 2027. Mario Picazo, divulgador y meteorólogo, advierte sobre la intensidad y el alcance de este fenómeno, que promete cambiar patrones de lluvia, temperatura y viento en varias regiones.

Qué es un «Superniño» y cómo se diferencia de El Niño habitual

El término proviene de una versión extrema del conocido El Niño. Es un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial. Cuando esas temperaturas superan cierto umbral, hablamos de un episodio muy potente.

Un «Superniño» implica temperaturas del agua significativamente más altas que la media. Ese calor extra se transfiere a la atmósfera y altera la circulación global.

Las predicciones de Mario Picazo: calendario y posible evolución

Según Picazo, los modelos indican que el océano Pacífico podría experimentar un aumento notable de temperatura entre 2026 y 2027. No se trata solo de un evento regular.

Los análisis sugieren que el proceso podría comenzar en el verano de 2026 y prolongarse durante meses. Si la anomalía térmica se sitúa entre 2 y 3 ºC sobre lo habitual, se consideraría un episodio de gran potencia.

Plazos clave que marcan los científicos

Verano de 2026: posible inicio de la fase más activa.

2026-2027: ventana en la que el impacto climático sería más evidente.

Meses posteriores: retraso entre el calentamiento oceánico y su efecto en tierra.

Cómo afecta el ENSO y por qué importa para el clima global

El fenómeno forma parte del ciclo ENSO, que engloba El Niño y la Oscilación del Sur. Un calentamiento persistente en la superficie del Pacífico altera vientos y corrientes.

Ese cambio en la dinámica atmosférica modifica la distribución de lluvias y la frecuencia de tormentas. También influye en las temperaturas medias globales con cierto desfase temporal.

Impactos regionales y efectos esperados

Las consecuencias varían según la zona del planeta. Algunas regiones podrían sufrir sequías, mientras otras verán lluvias intensas.

América del Sur: mayor riesgo de lluvias torrenciales en algunas zonas.

Sudeste asiático y Oceanía: patrones alterados de precipitación.

Europa y Norteamérica: posibles olas de calor y cambios en la circulación atmosférica.

Si se confirma un episodio «super», las temperaturas globales de 2026 y 2027 podrían alcanzar máximos históricos.

Qué dicen los modelos y centros de investigación

Varios centros de predicción han detectado anomalías positivas en la temperatura del Pacífico. Los rangos proyectados colocan el calentamiento en una franja asociada a eventos potentes observados desde mediados del siglo XX.

Los pronósticos aún mantienen incertidumbres. Aun así, la tendencia general apunta a un aumento de la energía disponible en el sistema climático durante los años señalados.

Medidas a considerar y preparación frente a la variabilidad climática

Ante la posibilidad de un evento fuerte, expertos recomiendan reforzar la vigilancia meteorológica y preparar respuestas locales.

Actualizar planes de emergencia ante inundaciones y sequías.

Reforzar la infraestructura hídrica y de riego.

Mejorar los sistemas de alerta temprana y comunicación pública.

Riesgos y oportunidades en escenarios de alta temperatura

Un «Superniño» puede agravar fenómenos extremos, pero también obliga a acelerar la adaptación. La observación continua y la cooperación internacional serán clave.

La ventana 2026-2027 aparece como un periodo crítico para evaluar hasta qué punto este episodio influirá en los récords de temperatura y en la estabilidad de los sistemas meteorológicos.

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