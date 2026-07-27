Kaylee Hottle muere a los 18 años: actriz de Godzilla vs. Kong

Kaylee Hottle, la joven actriz que interpretó a Jia en las recientes entregas de Godzilla, murió a los 18 años tras un accidente de tráfico. Su padre, Joshua Hottle, divulgó un emotivo video en lengua de señas americana (ASL) para anunciar la noticia. La comunidad del cine y la comunidad sorda reaccionan con consternación y recuerdos afectuosos.

Qué se sabe del choque y el comunicado familiar

Las autoridades del condado de Frederick informaron del siniestro en el que viajaba Kaylee junto a otras dos personas.

Un conductor de 19 años fue trasladado al hospital con heridas no mortales.

Un pasajero rechazó asistencia en el lugar.

Kaylee Hottle fue llevada a un centro médico donde confirmaron su fallecimiento.

Joshua Hottle publicó un video en ASL titulado “Estoy tomando un vuelo que nunca me gustaría tomar”. En él, comparte el dolor de la familia y recuerdos íntimos. El mensaje se distribuyó ampliamente en redes sociales y plataformas de video.

Orígenes y primeros pasos en escena

Nacida en Atlanta en 2007 o 2008, Kaylee creció en una familia totalmente sorda. Desde niña combinó el deporte con la actuación.

Compitió en atletismo durante su infancia.

Apareció en anuncios publicitarios y proyectos comunitarios.

A los 9 años participó en 10 Deaf Children: One Powerful Message, una iniciativa de visibilidad para la comunidad sorda.

El salto a las grandes producciones

Su despegue en el cine llegó en 2021. La directora de casting Sarah Halley buscaba una actriz sorda para el papel de Jia en Godzilla vs. Kong. Un anuncio previo llamó la atención del equipo y Kaylee fue seleccionada.

En el rodaje, compañeros como Rebecca Hall y Alexander Skarsgård aprendieron ASL para comunicarse con ella. Su profesionalidad y capacidad frente a la cámara llamaron la atención de directores y actores.

Trabajos destacados y continuidad en la saga Godzilla

Godzilla vs. Kong (2021): debut cinematográfico con amplia repercusión.

Godzilla y Kong: el nuevo imperio: regresó para retomar el papel de Jia.

Televisión: participó en un episodio de Magnum P.I. como Joon.

Su presencia en franquicias de gran presupuesto abrió ventanas de visibilidad para actrices sordas en proyectos mainstream.

Reacciones del cine y mensajes públicos

Compañeros de rodaje, amigos y figuras del entretenimiento expresaron su pesar en redes.

Actores y colegas la recordaron por su calidez y profesionalismo.

Seguidores compartieron anécdotas sobre su sonrisa y su serenidad frente a la cámara.

Mensajes resaltaron su carácter amable y el impacto emocional que dejó.

Muchas voces coinciden en que Kaylee dejó una huella profunda en quienes trabajaron con ella y en fans que valoran la representación sorda en pantalla.

Respuesta de la comunidad sorda y centros educativos

La Escuela para Sordos de Texas publicó un comunicado de condolencia. Expresó apoyo a familiares, amigos y compañeros de clase durante el momento difícil.

Kaylee sirvió como ejemplo para jóvenes sordos interesados en las artes. Su trabajo ayudó a visibilizar la lengua de señas y la inclusión en producciones comerciales.

Legado, papel social y visibilidad

Más allá de sus créditos, Kaylee contribuyó a cambiar percepciones sobre la representación sorda en medios. Su historia combina talento, formación y activismo sutil.

Promovió la importancia de actores sordos en papeles que requieren autenticidad.

Demostró que jóvenes con discapacidad sensorial pueden liderar roles relevantes.

Su carrera incentivó el aprendizaje de ASL entre colegas y equipos técnicos.

Para muchas personas, su legado seguirá siendo un impulso para la inclusión en la industria audiovisual y un recordatorio del valor de la diversidad delante y detrás de las cámaras.

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