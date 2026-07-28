Cancelan 100% de las deudas de una clienta en menos de dos meses: iDeudas

El despacho iDeudas ha conseguido que una clienta obtenga la exoneración total del pasivo en un tiempo inusualmente breve. El procedimiento, iniciado a finales de mayo, terminó con una resolución judicial que liquida las deudas y permite comenzar de cero.

Qué resolvió el juzgado y quién lo firmó: claves del auto

La Sección de lo Mercantil del Juzgado de Madrid número 2 dictó el auto que aprueba la cancelación definitiva de las obligaciones.

Firma del magistrado-Juez Andrés Sánchez Magro .

. La tramitación transcurrió en menos de dos meses desde la presentación inicial.

No hubo oposición de los acreedores ni de la administración concursal, lo que agilizó la decisión.

Se ordenó el levantamiento inmediato de embargos, medidas cautelares y ejecuciones sobre los créditos exonerados.

Qué deudas se han perdonado y cuáles permanecen

La sentencia marca con claridad qué obligaciones desaparecen y cuáles subsisten por mandato legal.

Perdonadas: la mayoría de los créditos incluidos en el expediente, incluidos intereses y multas calificadas como subordinadas.

la mayoría de los créditos incluidos en el expediente, incluidos intereses y multas calificadas como subordinadas. Límites con Hacienda y Seguridad Social: según la interpretación del Tribunal Supremo de febrero de 2026, los débitos frente a la AEAT y la TGSS se pueden exonerar hasta 10.000 euros por organismo .

según la interpretación del Tribunal Supremo de febrero de 2026, los débitos frente a la y la se pueden exonerar hasta . No exonerables: pensiones alimenticias, responsabilidades penales y las costas procesales derivadas del procedimiento.

pensiones alimenticias, responsabilidades penales y las costas procesales derivadas del procedimiento. Las sanciones administrativas leves y graves, cuando se califican como crédito subordinado, quedaron igualmente anuladas en este caso.

Marco normativo aplicado: reforma concursal y artículos determinantes

El tribunal aplicó íntegramente las ventajas introducidas por la reforma de la Ley Concursal de 2022.

Asimismo, la resolución se apoya en los artículos 501 y 502 del Texto Refundido de la Ley Concursal. La reciente doctrina del Tribunal Supremo ha sido determinante para fijar los límites de exoneración frente a la Administración.

Cómo se logró el resultado en tiempo récord: estrategia y pasos

Según la oficina que llevó el caso, la combinación de documentación exhaustiva y una estrategia procesal definida permitió acelerar plazos.

Estudio de viabilidad para encajar la situación personal en la Ley de Segunda Oportunidad. Preparación y presentación de la solicitud formal el 28 de mayo. Respuesta judicial en seis días hábiles que culminó el procedimiento.

La práctica especializada redujo trámites y evitó retrasos habituales en la jurisdicción mercantil.

Consejos prácticos para quien valore acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

Consultar con profesionales especializados desde el primer momento.

Reunir la documentación fiscal y laboral que acredite la deuda.

Valorar el alcance de créditos con la AEAT y la TGSS, y su posible exoneración.

Actuar con rapidez para aprovechar procesos ágiles cuando no hay oposición de acreedores.

Impacto jurídico y social del fallo

El caso ilustra que, con una tramitación técnica adecuada, la Ley de Segunda Oportunidad puede ofrecer salidas reales a personas físicas atrapadas en deudas.

Desde el despacho, su director destacó que la norma está diseñada para permitir reconstruir la vida económica sin cargas que impidan la reinserción financiera.

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