PGE 2027: BOE exige planes de gasto a ministerios antes del 29 de junio

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2027. El anuncio, prometido por Pedro Sánchez y confirmado por el ministro Arcadi España, marca el inicio formal del proceso para diseñar las cuentas del próximo ejercicio.

Plazos oficiales y primeros pasos para los PGE 2027

La orden ministerial fija obligaciones internas y fechas clave para que los ministerios remitan sus propuestas. El objetivo es coordinar las cifras macro y las prioridades antes de que avance el verano.

Fecha límite para propuestas de gasto: 29 de junio .

. Actualización del cuadro macroeconómico: prevista a lo largo de este mes.

Presentación parlamentaria: en el segundo semestre, con plazo constitucional hasta el 30 de septiembre.

Qué exige la orden a los departamentos

La instrucción del Ministerio de Hacienda detalla qué debe enviar cada cartera. Se busca uniformidad técnica para confeccionar el anteproyecto.

Propuestas de gasto por programas y partidas.

Textos para el articulado del anteproyecto.

Datos macro que permitan cerrar la senda presupuestaria.

Calendario político y aprobación del techo de gasto

Antes de registrar el proyecto, el Gobierno debe fijar en Consejo de Ministros el conocido como «techo de gasto». También se definirán los objetivos de estabilidad y deuda.

El Ejecutivo plantea votar el cuadro macroeconómico antes del verano y explicar las líneas maestras a los grupos parlamentarios.

Prioridad social: vivienda y medidas para jóvenes

El Gobierno sitúa la vivienda como una prioridad central en los PGE 2027. Se promete un aumento significativo de la inversión pública en este ámbito.

Incremento de la oferta de vivienda asequible.

Ampliación del parque público de alquiler social.

Medidas específicas para jóvenes y colectivos vulnerables.

También se diseñará un «enfoque integral» para la juventud. Este contempla empleo de calidad, formación pública y atención a la salud mental.

Sanidad y protección del Estado del Bienestar

Las cuentas priorizarán reforzar el Sistema Nacional de Salud. La atención primaria tendrá especial atención en todos los territorios.

Refuerzo presupuestario para la sanidad pública.

Ampliación de la cartera de servicios.

Modernización de equipamientos con innovación tecnológica.

El texto subraya, además, la protección del poder adquisitivo de las pensiones y la equidad intergeneracional.

Crecimiento económico: transición verde e innovación

El Ejecutivo pretende consolidar la transformación estructural de la economía. La agenda incluye digitalización, I+D+i y descarbonización.

Despliegue de energías renovables para aumentar la autonomía estratégica.

Incentivos a la inversión pública y privada en ciencia.

Desarrollo ético de la Inteligencia Artificial.

Los presupuestos llegarán tras la finalización del Plan de Recuperación en 2026. El reto es mantener la modernización pese a la incertidumbre internacional.

Control del déficit y meta de deuda

Hacienda reafirma la intención de reducir el déficit público y rebajar la deuda pública por debajo del 100% del PIB al cierre de la legislatura.

El Gobierno también anuncia la reforma del sistema de financiación autonómica como paso hacia una «mayor justicia territorial».

En 2026, la senda de déficit para 2026-2028 no obtuvo el apoyo parlamentario y fue tumbada. Ese antecedente condiciona ahora la negociación de las cuentas.

Igualdad, derechos y seguridad social

Las directrices asignan un papel destacado a la igualdad efectiva y a la protección de los derechos LGTBI+. Se refuerzan medidas para cerrar brechas laborales y salariales.

Financiación para prevención y erradicación de la violencia machista.

Ampliación de juzgados especializados y Unidades de Valoración Forense.

Programas para reducir la desigualdad y mejorar la inclusión.

Empleo y formación ante los nuevos retos productivos

Las inversiones apuntarán a reducir el paro estructural y favorecer la contratación indefinida. La recualificación profesional será una prioridad para enfrentar cambios tecnológicos.

Impulso a la formación continua.

Programas de inserción laboral de calidad para jóvenes.

Medidas de apoyo a la empleabilidad en sectores estratégicos.

Riesgos externos y contexto energético

El Gobierno reconoce el impacto de la incertidumbre geopolítica, incluida la guerra en Irán, y su efecto en los mercados energéticos.

Por eso los PGE esperan reforzar la resiliencia ante choques externos y proteger el tejido productivo.

Instrumentos para ejecutar la estrategia

El diseño presupuestario enfatiza tres palancas para sostener el modelo de crecimiento.

Inversión pública en infraestructuras y redes resilientes. Fomento de la I+D+i y la transferencia tecnológica. Alianzas público-privadas para acelerar proyectos estratégicos.

El Ejecutivo describe su ambición por presentar «unos Presupuestos más ambiciosos que nunca», pensados para consolidar el crecimiento y mejorar la cohesión social.

Por ahora, España mantiene vigentes los Presupuestos de 2023. Estos han venido prorrogándose mientras no se formaliza un nuevo proyecto por circunstancias políticas y económicas.

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