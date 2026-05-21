M-70: el ambicioso anillo que unirá cuatro provincias y rodeará la Comunidad de Madrid

La idea de una M-70 que rodee la Comunidad de Madrid ha resurgido con fuerza tras dos décadas de espera. Lo impulsó de nuevo Emiliano García-Page a principios de 2024, y el proyecto plantea un anillo viario para conectar provincias limítrofes y aliviar tráfico. El ambicioso plan busca unir puntos clave como Ávila, Segovia, Guadalajara y Toledo mediante vías gratuitas y aprovechando tramos ya planificados.

Un cinturón regional: qué pretende la nueva M-70

La propuesta aspira a crear un verdadero cinturón de carreteras alrededor de la Comunidad de Madrid. Pensado como una red de autovías libres de peaje, su coste estimado ronda los 250 millones. El objetivo es vertebrar territorios y facilitar la comunicación entre municipios de varias provincias.

Conectar Ávila con Segovia , Guadalajara y Toledo .

con , y . Integrar enlaces ya existentes con nuevas iniciativas.

Descongestionar las autopistas radiales que convergen en Madrid.

Vías principales y enlaces con las radiales

El proyecto se apoya en varias carreteras que funcionarían como ejes del anillo. Algunas están en trámites, otras son proyectos pendientes. Su unión permitiría redirigir parte del tráfico interprovincial.

A-40 : pieza central del corredor sur que busca enlazar Ávila con Teruel, bordeando el sur de Madrid.

: pieza central del corredor sur que busca enlazar Ávila con Teruel, bordeando el sur de Madrid. A-28 : aún sin completar entre Guadalajara y Cuenca.

: aún sin completar entre Guadalajara y Cuenca. AP-51 y AP-61 : autopistas de peaje que jugarían un papel complementario.

: autopistas de peaje que jugarían un papel complementario. Conexión con las radiales A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6 para mejorar la redistribución del tráfico.

Tramos críticos y retrasos técnicos

A pesar de tramos finalizados entre algunas localidades, existen cuellos de botella que impiden el cierre del anillo. Las demoras afectan a trazados concretos y a decisiones sobre el paso por zonas de sierra.

Demora en el enlace entre Maqueda y Cuenca .

y . Dificultades serias en los cruces: Maqueda–Ávila , Guadalajara–Tarancón y Segovia–Guadalajara .

, y . Necesidad de soluciones técnicas para salvar la orografía en algunos tramos.

Alternativas de trazado que se barajan

Entre las opciones sobre la mesa está aprovechar carreteras nacionales ya existentes y descender por corredores menos montañosos. Estas alternativas buscan minimizar costes y tiempos.

Conectar Segovia con la A-1 en Santo Tomé del Puerto mediante la N-110. Descender por la A-1 para evitar la sierra y enlazar con la N-320 en Venturada. Revisar soluciones para unir Guadalajara con Tarancón sin generar grandes impactos ambientales.

Beneficios previstos para Castilla-La Mancha y Castilla y León

La reactivación del proyecto responde también al crecimiento demográfico y económico en comunidades cercanas. Una red exterior facilitaría la movilidad interprovincial y el desarrollo territorial.

Reducción de la congestión en las autopistas radiales.

Mejora del acceso a nodos logísticos y centros urbanos.

Impulso a la cohesión entre zonas rurales y capitales de provincia.

Costes, calendario y factores políticos

El impulso actual llega tras quedar aparcado por la crisis económica de 2008. Para avanzar será clave la financiación, la coordinación entre comunidades y la voluntad política.

Presupuesto aproximado: 250 millones .

. Necesidad de acuerdos entre Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Calendario sujeto a la ejecución de tramos como la A-40 y la A-28.

Artículos similares

Califica esto post