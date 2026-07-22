Meteocat alerta: cambio radical en el cielo catalán este domingo

Meteocat mantiene la atención puesta en el cielo catalán este domingo, donde se espera un giro del tiempo que podría traer sorpresas. Tras días de calor notable, la última jornada del fin de semana apunta a cambios que podrían alterar planes y generar fenómenos locales intensos.

Alerta en Cataluña: ¿qué está vigilando Meteocat?

Los servicios meteorológicos observan una transición en la atmósfera que afecta especialmente a Cataluña. Se trata de una situación inestable que puede derivar en chubascos y tormentas de evolución diurna.

Riesgo de tormentas : especialmente en áreas de montaña y el interior.

: especialmente en áreas de montaña y el interior. Variación térmica : máximas que pueden mantenerse altas en zonas bajas, con descensos puntuales en el Pirineo.

: máximas que pueden mantenerse altas en zonas bajas, con descensos puntuales en el Pirineo. Viento: componente sur y oeste con rachas que pueden aumentar por la tarde.

Meteocat insiste en que la evolución será rápida y localizada. Donde se formen núcleos convectivos, la intensidad puede sorprender.

Previsión general de AEMET y zonas más afectadas

La agencia estatal ha difundido un mapa amplio con avisos para varias comunidades. La llegada de una vaguada favorecerá inestabilidad en el interior norte y este peninsular.

Regiones con mayor probabilidad de fenómenos fuertes

Álava, Navarra y La Rioja.

Soria y buena parte de Aragón.

Interior de Valencia y norte de Murcia.

Castilla-La Mancha y el extremo este de Andalucía.

En estas áreas se esperan chubascos que, por la tarde, pueden ser localmente muy intensos y venir acompañados de granizo y fuertes rachas de viento.

Claves del pronóstico: nubosidad, precipitaciones y temperaturas

El patrón previsto combina cielos despejados en muchas zonas con nubes de desarrollo en las montañas. También habrá influencias marinas en la fachada cantábrica.

Nubosidad baja en el Cantábrico por flujo marítimo, con brumas y posibles lloviznas matinales.

en el Cantábrico por flujo marítimo, con brumas y posibles lloviznas matinales. Cielos más claros en buena parte del interior peninsular y Baleares, con nubes altas y alguna baja costera.

en buena parte del interior peninsular y Baleares, con nubes altas y alguna baja costera. Canarias: intervalos de nubes con lluvias débiles en el norte de las islas.

Respecto a las temperaturas, se prevén descensos en el extremo norte y en el entorno del sistema Ibérico. Subirán en la mitad suroeste y en los litorales mediterráneos.

En zonas bajas del interior de Cataluña y Baleares se pueden superar los 34-36 ºC .

. En el valle del Guadalquivir los termómetros podrían superar los 38 ºC .

. Se esperan noches tropicales con mínimas por encima de 20 ºC en puntos del litoral mediterráneo y Andalucía.

Cómo y cuándo será más probable la inestabilidad

La convección diurna será la responsable del mayor riesgo. Por la tarde aumentará la probabilidad de chubascos en áreas prelitorales y de montaña.

Horarios y dinámica

Mañana: predominio de calma y cielos mayormente despejados en muchas zonas.

Tarde: mayor desarrollo de nubes de evolución y posibilidad de tormentas en el interior.

Noche: remisión parcial de la inestabilidad, salvo en núcleos persistentes.

Recomendaciones prácticas para el domingo

Consulta avisos locales antes de salir y sigue las indicaciones oficiales.

Evita actividades al aire libre en zonas de montaña si se anuncian tormentas.

Asegura objetos sueltos en terrazas y balcones ante posibles rachas de viento.

Precaución al conducir: la lluvia intensa y el granizo reducen la visibilidad.

Mantén hidratación y busca sombra durante las horas de más calor.

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