Santander apuesta por seguros de salud en EEUU: así da el primer paso

Banco Santander avanza en un ambicioso movimiento para entrar en el negocio de seguros médicos en Estados Unidos, buscando alianzas y rediseñando su oferta en España. La entidad combina compras internacionales y reorganizaciones internas para impulsar su crecimiento asegurador.

Cómo plantea Santander su llegada al mercado de salud en EE. UU.

La entidad estudia distintas vías para instalarse en el sector de seguros de salud en Estados Unidos. Fuentes internas señalan que la opción preferida es asociarse con un jugador local con experiencia.

Explorar asociaciones con aseguradoras especializadas.

Valorar adquisiciones selectivas que aporten distribución.

Integrar soluciones digitales para acelerar la puesta en marcha.

Las conversaciones iniciales ya están en curso. El banco limita, por ahora, la entrada directa y prioriza un socio con conocimiento del mercado norteamericano.

La compra de Webster y su papel en la estrategia

La adquisición de Webster forma parte del plan para reforzar la presencia de Santander en EE. UU. Webster tiene actividad relacionada con el sector sanitario, pero carece de negocio asegurador.

La operación está valorada en unos 10.500 millones de euros y avanza entre procesos regulatorios. Santander espera completar la transacción en el segundo semestre del año, si las autorizaciones siguen su curso.

Impacto operativo y sinergias

Acceso a una red de clientes y activos en Estados Unidos.

Posible puerta de entrada a servicios de salud mediante alianzas.

Oportunidad de combinar banca y seguros en el mercado local.

Riesgos que rodean la operación internacional

La compra enfrenta varios frentes legales y políticos que pueden retrasar o condicionar el cierre.

Existencia de cartas de reclamación vinculadas a la operación.

Tres demandas judiciales activas que cuestionan aspectos de la compra.

Presión política: dos senadores republicanos han pedido a reguladores que detengan la operación.

Estos factores obligan a Santander a mantener una hoja de ruta flexible y preparada para contingencias.

Estrategia renovada de Santander Seguros en España

En paralelo a la expansión internacional, Santander impulsa una nueva etapa para su negocio asegurador en España. La idea es ofrecer productos más especializados en protección y ahorro.

La división busca combinar la red de oficinas del banco con capacidades de una aseguradora multicanal. El objetivo es crear una propuesta diferencial que refuerce la confianza del cliente.

Objetivos concretos en el mercado nacional

Duplicar la red de especialistas hasta alrededor de 1.000 profesionales.

Mejorar el asesoramiento en jubilación y protección familiar.

Aumentar la presencia en segmentos de particulares, empresas y banca privada.

Reorganización interna: fusiones y nuevas capacidades

Recientemente, Santander unificó sus áreas de seguros y pensiones. La fusión crea una entidad operativa única para el negocio de vida-ahorro y la gestión de fondos de pensiones.

La reordenación busca eficiencia y una oferta integrada. Además, la entidad planea incorporar nuevas herramientas de análisis.

Implementación de modelos de inteligencia artificial para personalizar propuestas.

para personalizar propuestas. Mejora de procesos de contratación y gestión por canales digitales y presenciales.

Mayor uso de datos para anticipar necesidades de protección.

Ampliación de la red comercial y canales digitales

Santander Seguros reforzará la distribución apoyándose en la red bancaria y en equipos especializados. La expansión de la fuerza comercial es clave para acercar productos complejos.

Entre las medidas previstas destacan:

Formación y crecimiento de la red de especialistas. Impulso de la red de agentes financieros del banco. Desarrollo de canales digitales para venta y gestión.

Qué supone esto para clientes y mercado asegurador

Si la estrategia se ejecuta, los clientes verán propuestas más personalizadas y servicios integrados entre banca y seguros.

Mayor oferta en productos de salud y ahorro previsional.

Asesoramiento más cercano y especializado.

Procesos de contratación más ágiles gracias a la digitalización.

Al mismo tiempo, la entrada de Santander en salud en EE. UU. podría aumentar la competencia en segmentos clave y empujar a otros actores a reforzar sus propuestas.

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