Calor extremo y tormentas explosivas en Cataluña: Meteocat declara alerta

Meteocat ha puesto en marcha avisos por calor extremo y tormentas explosivas en varias zonas de Cataluña. El aviso obliga a replantear planes al aire libre y a estar atento a cambios rápidos en la atmósfera. A continuación explicamos qué áreas están en riesgo, cómo evolucionará el tiempo y qué precauciones conviene tomar.

Zonas afectadas en Cataluña y niveles de aviso

Los focos de mayor riesgo se concentran en el entorno del Pirineo y en la vertiente sur de Lleida. Meteocat señala que esas áreas son las más propensas a episodios severos.

Pirineo oriental: probables chubascos y tormentas por la tarde.

probables chubascos y tormentas por la tarde. Vertiente sur del Pirineo de Lleida: riesgo de fenómenos localmente fuertes.

riesgo de fenómenos localmente fuertes. Sur de Lleida: rachas intensas de viento en momentos de tormenta.

Cómo evolucionará el tiempo según los modelos y la AEMET

Los mapas de predicción anticipan mañanas con poca nubosidad y un aumento de nubes altas por la tarde. La convección diurna favorecerá el desarrollo de tormentas en áreas de montaña.

Por la tarde se esperan chubascos en el Pirineo oriental y su vertiente sur.

Es posible que algunas tormentas sean localmente intensas , con granizo y rachas muy fuertes de viento.

, con granizo y rachas muy fuertes de viento. Las temperaturas mínimas quedarán estables; las máximas tenderán a bajar ligeramente, sobre todo en el tercio sur.

El viento será variable, rolando a componente sureste por la tarde, con intervalos más intensos en el sur de Lleida.

Panorama meteorológico para el resto de España

Más allá de Cataluña, la pauta es de estabilidad en gran parte del país, aunque no faltarán episodios tormentosos en zonas de montaña.

Predominarán cielos despejados en la mayor parte del territorio.

Se formará nubosidad de evolución en el interior peninsular por la tarde, con tormentas en áreas montañosas del centro y noreste.

En Pirineos y en la Ibérica las tormentas podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes.

En regiones centrales pueden producirse tormentas secas con viento intenso de manera puntual.

Bancos de niebla matinales y brumas en puntos de Galicia, alto Ebro y área cantábrica.

Temperaturas y noches tropicales: dónde subirá más el mercurio

Las temperaturas mantendrán valores altos para la época en muchas zonas. Algunas zonas del interior y del sur podrían registrar cifras muy elevadas.

Descenso térmico en Baleares, tercio norte y fachada oriental peninsular.

Aumento de máximas en Andalucía occidental y litorales de Alborán.

Se prevén >34–36 ºC en amplias áreas interiores del sur.

En Guadiana y Guadalquivir podrían superarse los 38 ºC.

Se esperan noches tropicales (mínimas >20 ºC) en el cuadrante suroeste y en tramos del litoral mediterráneo.

Señales de peligro y medidas prácticas para la población

Cuando la atmósfera muestra condiciones convectivas, los cambios son rápidos. Esté atento a señales y actúe con prudencia.

Evitar actividades al aire libre durante el paso de la tormenta.

No refugiarse bajo árboles aislados si hay transporte eléctrico o rachas fuertes.

Aparcar lejos de fachadas inestables y evitar zonas proclives a inundaciones.

Proteger dispositivos electrónicos y asegurar objetos sueltos en terrazas.

Seguir avisos oficiales de Meteocat y AEMET y consultar boletines locales.

Qué vigilar en el teléfono o la radio

Alertas y actualizaciones de aviso por lluvias, granizo o viento fuerte.

Recomendaciones de evacuación o cierre de vías en caso de episodios severos.

Información sobre cortes eléctricos o incidencias en el transporte.

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