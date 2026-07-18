Lluvias y tormentas: alerta AEMET por riesgo muy alto en España

La AEMET ha encendido las alertas meteorológicas: tras jornadas de calor extremo, un frente de inestabilidad promete lluvia intensa y tormentas en varias zonas de España. La combinación de chubascos, granizo y cambios térmicos exige atención inmediata, tanto para quienes planean vacaciones como para quienes trabajan al aire libre.

AEMET activa avisos por lluvias fuertes y tormentas en varias comunidades

Los modelos muestran un patrón de estabilidad matinal que dará paso a nubes de desarrollo por la tarde. Ese crecimiento nuboso será el origen de tormentas localmente intensas.

Resumen de la previsión general

El anticiclón favorecerá cielos tranquilos en amplias zonas, pero en la mitad este se esperan nubes convectivas. Esas nubes pueden dejar chubascos fuertes y granizo en puntos concretos.

Zonas con mayor probabilidad de fenómenos severos

Sistema Ibérico (Teruel) : tormentas con posibilidad de granizo.

: tormentas con posibilidad de granizo. Comunidad Valenciana : chubascos localmente muy intensos y tormentas.

: chubascos localmente muy intensos y tormentas. Este de Castilla-La Mancha : inestabilidad por la tarde.

: inestabilidad por la tarde. Este de Andalucía y norte de Murcia : riesgo de tormentas fuertes.

: riesgo de tormentas fuertes. Pirineos : precipitaciones puntuales, menos probables que en el este.

: precipitaciones puntuales, menos probables que en el este. Cantábrico : nubes bajas y lluvias débiles durante la mañana.

: nubes bajas y lluvias débiles durante la mañana. Canarias: nubosidad en el norte de islas montañosas y entrada de calima en altura.

Temperaturas previstas: dónde bajan y dónde se disparan

El patrón térmico será desigual. Algunas regiones notarán un descenso; otras, un ascenso marcado.

Descensos : sistema Ibérico, noreste de la meseta norte, noreste y sureste peninsular, Baleares y zona del Estrecho.

: sistema Ibérico, noreste de la meseta norte, noreste y sureste peninsular, Baleares y zona del Estrecho. Subidas : interior de varias islas canarias y puntos del interior peninsular.

: interior de varias islas canarias y puntos del interior peninsular. Noches tropicales : mínimas por encima de 20 ºC en partes de Andalucía y el litoral mediterráneo.

: mínimas por encima de 20 ºC en partes de Andalucía y el litoral mediterráneo. Valores máximos significativos: más de 34 ºC en interior de Gran Canaria; 36–38 ºC en el suroeste peninsular, sur de Mallorca y Extremadura; 38–40 ºC en el valle del Guadalquivir.

Viento, calima y otros fenómenos relevantes

Se esperan rachas fuertes que condicionarán la sensación térmica y las condiciones de navegación.

Canarias : rachas de alisio muy fuertes.

: rachas de alisio muy fuertes. Ampurdán : posibilidad de tramontana intensa en la madrugada.

: posibilidad de tramontana intensa en la madrugada. Calima: polvo en suspensión en capas altas sobre Canarias.

Alertas activas y recomendaciones básicas

La AEMET mantiene avisos por lluvia, granizo y temperaturas extremas. Es importante adaptar planes y extremar la precaución.

Consulta el estado local antes de viajar o salir al campo.

Evita zonas inundables y estacionar bajo árboles durante tormentas.

Protege vehículos y objetos exteriores del granizo.

Mantente hidratado y limita la exposición al sol en áreas con calor extremo.

Si conduces en lluvia intensa, reduce la velocidad y aumenta la distancia de seguridad.

Atiende a las recomendaciones de autoridades locales y servicios de emergencias.

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