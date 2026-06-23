Nino en cines: dos misiones de superación y reencuentro

En pleno París, un joven cumple 29 años y recibe una noticia que cambia su vida: tiene cáncer de garganta. La película Nino explora ese momento crucial, cuando el miedo obliga a mirar atrás y a abrirse al mundo. Llega a salas este 26 de junio y ya despierta emoción y debates entre críticos y público.

La historia: un viaje íntimo por las calles de París

Nino sigue a un protagonista reservado que, tras el diagnóstico, debe afrontar dos encargos médicos antes de una prueba importante.

Esas tareas lo impulsan a caminar por la ciudad. En cada esquina aparecen recuerdos y personas que lo tensionan.

El relato combina situaciones cotidianas con instantes conmovedores. El tono evita el melodrama fácil y muestra la vida en su complejidad.

Clip exclusivo y primeros avances

Un clip promocional ya circula, ofreciendo una ventana a la sensibilidad del filme.

Duración aproximada del extracto: 3 minutos y 29 segundos.

Imágenes centradas en el viaje urbano y la intimidad del personaje.

Ideal para hacerte una idea del tono antes del estreno.

Théodore Pellerin: rostro y motor de la película

El actor que interpreta a Nino es Théodore Pellerin. Su presencia domina la pantalla.

Su currículum incluye títulos como Beau Is Afraid, Chien de garde y la serie The OA.

Este año tiene previsto participar en la nueva película de Tom Ford, lo que incrementa la atención sobre su carrera.

Su actuación en Nino le valió el premio a Actor Revelación en los Premios César.

Festivales y reconocimientos que avalan la película

Palmarés y presencia internacional

Buena recepción en el Festival de Toronto.

Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Roma.

Premio a Mejor Ópera Prima para la directora francesa Pauline Loqués.

Estos galardones han situado a Nino como una de las propuestas francesas más comentadas del año.

Críticas destacadas: sensibilidad sin sensiblería

Los análisis profesionales subrayan la honestidad del filme.

Se valora su capacidad para retratar la vida real, con sus momentos torpes y cotidianos.

Varios críticos destacan que emociona sin caer en la grandilocuencia.

La dirección y la interpretación se mencionan como pilares del equilibrio tonal.

Reacción del público y expectativas

En redes y foros, las reacciones han sido mayoritariamente positivas.

Es habitual leer comentarios que ensalzan la interpretación de Pellerin y la sutileza del relato.

Un usuario la definió como una película que toca el corazón, mezcla humor y emoción, y brilla por su reparto y dirección.

Datos rápidos sobre Nino

Género: drama humano.

Protagonista: Théodore Pellerin.

Directora: Pauline Loqués.

Festivales: Toronto, Roma, entre otros.

Estreno en cines: 26 de junio.

Artículos similares

Califica esto post