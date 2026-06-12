Netflix sorprende: versión propia de película española que recaudó más de 2 millones

Este año se cumplen diez años de una comedia romántica española que conquistó al público y hoy vuelve a la pantalla como motivo de recuerdo y homenaje. La película, basada en la novela de Laura Norton y dirigida por María Ripoll, regresa a La 2 en una emisión especial que recordará, entre imágenes y testimonios, a una de sus protagonistas más queridas.

Emisión televisiva y homenaje a Verónica Echegui

La 2 de RTVE programa esta noche la película dentro del ciclo Historia de nuestro cine. La emisión incluye un coloquio dedicado a la actriz Verónica Echegui, fallecida en agosto de 2025 a los 42 años, cuya muerte conmocionó al sector.

El coloquio estará presentado por Álex García, compañero en la ficción y en la vida de la actriz. En el avance del programa, García subraya la capacidad de Echegui para conectar con la gente y traspasar la pantalla. La cita es a las 22:50 horas en La 2.

Sobre la película: éxito en taquilla y adaptación literaria

La película, estrenada diez años atrás, partía de la novela homónima de Laura Norton. Fue dirigida por María Ripoll y logró llevar a más de 300.000 espectadores a las salas españolas.

Recaudación: Más de dos millones de euros en España.

Más de dos millones de euros en España. Origen: Basada en el best seller de Laura Norton.

Basada en el best seller de Laura Norton. Dirección: María Ripoll.

Trama esencial y tono de la cinta

La historia sigue a Sara, una joven artista que tiende a responsabilizar al karma por sus desgracias. En el transcurso de una semana, su vida se desordena: problemas familiares, una ruptura y la llegada inesperada del gran amor del pasado. Todo ello convierte su vida en una montaña rusa sentimental.

Elenco principal y roles

La película agrupó a un reparto que combinó nombres consolidados y jóvenes promesas. Entre los protagonistas destacan:

Verónica Echegui como Sara.

como Sara. Álex García.

Alba Galocha.

David Verdaguer.

El equipo artístico y técnico contribuyó a un tono ligero y cercano, que conectó con el público joven y familiar.

¿Qué diferencia a la versión mexicana disponible en Netflix?

En 2022 llegó a la plataforma de streaming una adaptación mexicana del mismo material. Se estrenó con el título ¿Qué culpa tiene el karma? y tiene una duración aproximada de una hora y media.

Principales cambios de ambientación y personajes

Localización: La acción se sitúa en Mérida y adapta la vida cotidiana a un entorno mexicano.

La acción se sitúa en Mérida y adapta la vida cotidiana a un entorno mexicano. Profesión de la protagonista: Sara es diseñadora de moda y regenta una tienda de souvenirs.

Sara es diseñadora de moda y regenta una tienda de souvenirs. Situación familiar: Sus padres están en proceso de divorcio, un elemento que añade tensión dramática.

Reparto de la versión mexicana

Aislinn Derbez interpreta a Sara.

Renata Notni es Lucy, la hermana con aparente buena fortuna.

Gil Cerezo da vida a Aarón, el antiguo amigo y amor platónico.

Contrastes narrativos entre ambas adaptaciones

Aunque comparten la idea central, cada versión opta por un tono y detalles propios. Entre las diferencias más notorias se encuentran:

La profesión y contexto de la protagonista. El peso del entorno cultural y geográfico en el humor y los conflictos. Algunos giros del guion y el tratamiento de las relaciones familiares.

La versión mexicana introduce además un giro concreto: Aarón regresa con la intención de casarse con la hermana de Sara, lo que precipita una decisión crucial en la protagonista. Ese punto marca el conflicto central de su trama.

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