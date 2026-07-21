Ola de calor inminente: AEMET alerta termómetros se disparan la próxima semana

La AEMET vuelve a poner el foco en el termómetro: los mapas más recientes muestran una subida intensa de temperaturas que podría transformar los próximos días. Lo que ahora parece una tregua breve corre el riesgo de convertirse en un episodio de calor notable, y muchas provincias ya empiezan a preparar medidas y recomendaciones.

Qué revela el último mapa de la AEMET sobre la evolución térmica

Los análisis de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a una transferencia de altas presiones en altura desde el sur. Este desplazamiento modificará la situación atmosférica actual y favorecerá un ascenso generalizado de las temperaturas.

La dorsal cálida ganará protagonismo a partir del fin de semana.

El cambio implicará el retroceso de la vaguada que afecta a parte de la Península.

La fase más crítica podría concentrarse entre el domingo y mediados de la próxima semana.

Los especialistas advierten que el alza térmica puede ser rápida y sostenida. AEMET subraya la necesidad de seguir las actualizaciones de modelos para afinar la duración e intensidad del episodio.

Zonas más expuestas y cifras que preocupan

El aumento no será homogéneo. Se esperan máximos muy distintos entre el sur y el norte peninsular.

Regiones del sur y interior con riesgo de máximas extremas

Valle del Guadalquivir: picos puntuales cercanos a los 40 ºC.

Extremadura, meseta sur y valle del Ebro: subida notable de las máximas.

Localidades en Córdoba, Jaén y Sevilla podrían registrar temperaturas similares a las de olas de calor pasadas.

Descenso relativo en el norte

País Vasco, Navarra y Burgos podrían ver un descenso de máximas.

En algunas áreas del norte la caída de temperatura puede superar los 6 ºC en un solo día.

En conjunto, la Península experimentará contrastes: zonas con calor extremo y otras con treguas frescas.

¿Estamos ante una segunda ola de calor? Criterios y dudas

Los meteorólogos distinguen entre un episodio cálido y una ola de calor formalmente definida. Para catalogarlo como ola debe cumplirse un umbral estadístico y de duración.

Se considera ola de calor cuando las temperaturas superan el percentil 95.

Debe mantenerse al menos tres días en el 10% de las estaciones para confirmarse.

Por ahora existe incertidumbre sobre si el episodio cumplirá esos requisitos.

Si las anomalías térmicas persisten, podríamos estar ante la segunda ola del año. Sin embargo, los modelos aún ofrecen proyecciones variables, por lo que la situación requiere vigilancia continua.

Qué esperar día a día y señales a seguir

Las proyecciones a corto plazo trazan un patrón claro de escalada térmica, con picos y diferencias regionales.

Fin de semana: subida paulatina de grados conforme se imponen las altas presiones. Lunes: reaparición de 35 ºC en amplias zonas del interior. Martes y siguientes: posibilidad de máximas en torno a 40 ºC en puntos del sur y del valle del Ebro.

Es importante seguir las actualizaciones del servicio meteorológico: los mapas y los modelos se ajustan diariamente. Las previsiones podrían cambiar si varía la posición de la dorsal en altura.

Consejos prácticos y medidas ante el calor extremo

Ante días con temperaturas elevadas, conviene adoptar hábitos sencillos que reducen riesgos.

Hidratación constante: agua y bebidas isotónicas si hay esfuerzo físico.

Evitar exposición solar entre las horas centrales.

Programar actividades al aire libre durante la mañana o al atardecer.

Atención especial a niños, mayores y personas con patologías crónicas.

Seguir recomendaciones municipales y avisos de salud pública.

Preparar un plan personal y familiar ayuda a reducir el impacto de un episodio cálido. También facilite la labor de los servicios sanitarios y de emergencias.

Cómo seguir la evolución: fuentes y señales oficiales

Para mantenerse informado conviene consultar fuentes fiables y revisar los boletines técnicos con regularidad.

AEMET: avisos, mapas y comunicados públicos.

Servicios autonómicos de emergencia y salud pública.

Modelos meteorológicos actualizados: posibles revisiones de la intensidad.

La vigilancia activa y la atención a los avisos oficiales serán clave en los próximos días. Los pronósticos decidirán si este episodio se consolida como ola de calor o queda en un episodio de altas temperaturas.

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