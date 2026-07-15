40ºC: AEMET activa alerta definitiva en estas zonas de España desde este día

El ambiente cambiará en los próximos días: el termómetro dará un salto notable desde el sábado, pero antes habrá días con lluvias débiles y tormentas dispersas. El Cantábrico volverá a ser la región más vigilada, con nubosidad persistente y chubascos localmente fuertes.

Qué traerá el viernes 26 de junio: calma con nubes y chubascos

La jornada del viernes 26 de junio transcurrirá con una estabilización gradual de las temperaturas. Tras un jueves con precipitaciones, el país verá un predominio de cielos nubosos.

Los pronósticos señalan:

Precipitaciones en general débiles, con probabilidad de chubascos aislados.

en general débiles, con probabilidad de chubascos aislados. Sensación de calor más moderada respecto a días anteriores.

Posible descenso ligero de las mínimas en la Península.

Sin embargo, no desaparecerá el calor en todas partes. En el nordeste se esperan valores elevados, con máximas en torno a los 34–36 °C. También es probable alcanzar 25 °C en el este de la meseta sur y en las Islas Baleares. El Valle del Ebro podría rondar los 38 °C en puntos concretos.

Sábado y domingo: subida térmica con chubascos puntuales en el norte

El fin de semana arrancará con una dinámica dual: tiempo más estable en gran parte del país y episodios de lluvia en zonas del norte.

Áreas con mayor probabilidad de precipitación

Cantábrico : nubosidad persistente y chubascos, que en algunos municipios podrían ser localmente fuertes.

: nubosidad persistente y chubascos, que en algunos municipios podrían ser localmente fuertes. Galicia : lluvias débiles intermitentes.

: lluvias débiles intermitentes. Nordeste, alto Ebro e Ibéricas: riesgo de chubascos y tormentas aisladas.

El domingo la actividad lluviosa puede mantenerse en el extremo norte y existe la posibilidad de lluvias puntuales en el nordeste.

Ascenso claro de temperaturas: dónde hará más calor

Durante el sábado y el domingo se espera un repunte de las máximas y mínimas. Las olas de calor locales volverán a intensificarse.

Se superarán los 35 °C en amplias zonas.

en amplias zonas. Zonas especialmente afectadas: Valle del Ebro, Andalucía, este de la meseta sur y Baleares .

y . El Valle del Guadalquivir podría alcanzar los 40 °C el domingo.

Los modelos apuntan a que la tónica de calor se reforzará al inicio de la próxima semana.

Qué cambia a partir del lunes 29 de junio y recomendaciones

A partir del lunes 29 de junio se espera un ascenso térmico generalizado en casi todo el país. Las temperaturas notarán una subida que afectará tanto a las máximas como a las mínimas.

Planifica actividades al aire libre evitando las horas más cálidas.

Mantén adecuada hidratación y protección solar.

Atento a avisos locales por calor extremo o tormentas en el norte.

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