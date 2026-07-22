CaixaBank supera 200.000 millones en banca privada: hito histórico

La banca de alto patrimonio de CaixaBank avanza hacia una nueva etapa. La entidad ha renovado sus servicios y estructura para captar y gestionar mejor a clientes con grandes fortunas. El movimiento combina rebranding, cambios organizativos y cifras que muestran crecimiento.

Expansión de la clientela con patrimonios elevados

En los últimos meses, CaixaBank ha acelerado la captación de clientes con grandes fortunas. La entidad ha registrado un aumento del 8% en el número de clientes con más de medio millón de euros en sus cuentas.

Ese crecimiento se acompaña de un volumen significativo de activos gestionados para este segmento, que ya supera la cota de 200.000 millones de euros en patrimonio dedicado a la gestión de clientes de alto poder adquisitivo.

CaixaBank Wealth Management: un nombre con ambición global

La compañía sustituyó su antigua denominación por CaixaBank Wealth Management. El cambio busca reflejar una oferta transversal y con alcance internacional.

La nueva marca agrupa tanto soluciones locales como filiales fuera de España. Entre ellas destacan la estructura en Luxemburgo y la plataforma de consultoría patrimonial independiente.

Nueva propuesta de valor y perfil de los gestores

El rediseño de la oferta incorpora servicios más sofisticados de planificación patrimonial y asesoramiento. Los profesionales del área deben aportar experiencia consolidada.

El equipo exige una trayectoria media superior a 15 años en el sector.

en el sector. Se prioriza la capacidad para diseñar soluciones integradas y personalizadas.

y personalizadas. Se refuerzan herramientas y servicios para una gestión completa del patrimonio.

Segmentación renovada: nombres y funciones claves

La entidad ha reorganizado las líneas de negocio bajo nuevas denominaciones que buscan mayor claridad comercial.

Global Wealth : asesoramiento integral para patrimonios con seguimiento individualizado.

: asesoramiento integral para patrimonios con seguimiento individualizado. Private Wealth : servicio exclusivo de asesoramiento independiente, con ratio reducido de clientes por gestor.

: servicio exclusivo de asesoramiento independiente, con ratio reducido de clientes por gestor. Private Banking: solución guiada por gestores expertos, centrada en planificación financiera no independiente.

Filiales estratégicas y datos operativos

Dentro de la estructura de Wealth Management se incluyen filiales relevantes en el extranjero y plataformas independientes.

OpenWealth : el mayor multifamily office en España. Cerró 2025 con 9.345 millones de euros en activos bajo supervisión y cerca de 60 clientes.

: el mayor multifamily office en España. Cerró 2025 con en activos bajo supervisión y cerca de 60 clientes. CaixaBank Wealth Management Luxembourg: aumentó su volumen de negocio hasta los 5.328 millones de euros, con un crecimiento del entorno del 40%.

Además, la entidad indica que aproximadamente el 30% del patrimonio gestionado por Wealth Management opera bajo contratos de asesoramiento independiente. El canal de asesoramiento independiente concentra cifras próximas a los 52.586 millones de euros.

Efectos sobre la actividad comercial y resultados

El impulso comercial y la diversificación de servicios han repercutido en las cuentas de CaixaBank.

El banco cerró el primer trimestre con un beneficio que se elevó un 7% , hasta los 1.572 millones de euros .

, hasta los . Los recursos de clientes subieron un 6,3% , alcanzando los 733.975 millones de euros .

, alcanzando los . Los recursos en balance crecieron un 5,3% , hasta los 526.379 millones .

, hasta los . El ahorro a la vista se incrementó por encima del 6%, situándose en los 366.647 millones.

Qué implica para clientes y mercado

El nuevo planteamiento pretende ofrecer mayor especialización y acceso a servicios internacionales. Para clientes con patrimonios elevados supone:

Acceso a gestores con amplia experiencia y propuestas más sofisticadas.

Opciones de asesoramiento independiente o guiado, según el perfil del cliente.

Mayor integración entre servicios locales y filiales internacionales.

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