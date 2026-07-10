Parque Warner estrena DC Super-Villains Stunt Show: adiós a 20 años de Loca Academia de Policía

Parque Warner Madrid inaugura una nueva atracción en su teatro de especialistas que promete trasladar al público al corazón de Gotham con escenas de alto voltaje y efectos de cine.

Estreno y propuesta del espectáculo

El miércoles 1 de julio se estrena en San Martín de la Vega DC Super-Villains Stunt Show. La propuesta sustituye a la antigua función inspirada en Loca Academia de Policía.

La nueva producción apuesta por un formato más visceral. Busca convertirse en una experiencia inmersiva y cinematográfica. Los asistentes verán secuencias pensadas como si fueran fragmentos de una superproducción hollywoodiense.

Argumento: caos en Gotham y villanos al frente

El plan malvado

La trama arranca cuando El Joker, Enigma y Espantapájaros activan un artefacto conocido como “el botón de la risa”. Ese dispositivo toma el control de vehículos por toda Gotham.

La respuesta inesperada

En medio del desorden aparece Task Force-X, comandada por Harley Quinn y con miembros como Lobo y Peacemaker. La llegada del grupo no calma el conflicto.

El Espantapájaros intensifica la amenaza con su toxina del miedo, que complica aún más la situación y dispara la tensión dramática de la función.

Acción, vehículos y efectos en escena

La puesta en escena combina diversas técnicas para mantener el ritmo y la sorpresa. Es un montaje pensado para impactar desde el primer segundo.

Más de 10 vehículos participan en persecuciones y maniobras.

participan en persecuciones y maniobras. Colectivos de coches y motos realizan derrapes y saltos.

realizan derrapes y saltos. Pirotecnia, fuego y efectos sonoros amplifican la sensación cinematográfica.

Coreografías sincronizadas entre conductores y especialistas.

La duración ronda la media hora. En ese tiempo, la función combina velocidad, acrobacias al límite y momentos de tensión pensados para público familiar.

Reparto técnico y número de especialistas

Un equipo de 12 especialistas ejecuta las escenas más peligrosas. Sus maniobras incluyen recorridos a gran velocidad y saltos estudiados al detalle.

El montaje exige precisión: cada derrape y cada volcán de llama está cronometrado para garantizar seguridad y espectáculo.

Participación especial: Toni Bou y el pre-show

Previo al estreno oficial, el piloto Toni Bou ofreció un pre-show que sorprendió al público. Bou es el español con más títulos mundiales en trial, con 39 campeonatos.

Realizó una demostración de alto riesgo sobre su moto.

Incluyó saltos sobre voluntarios del público , uno de los momentos más aplaudidos.

, uno de los momentos más aplaudidos. Su presentación funcionó como una auténtica masterclass de equilibrio y control.

Clímax y cierre del enfrentamiento

El punto álgido llega con la aparición de un monster truck temático de El Joker. Ese vehículo marca el inicio del enfrentamiento final.

La recta final confronta a Harley Quinn con los villanos principales. Hay una escena en la que la heroína logra derrotar a uno de los antagonistas y Batman hace una breve aparición estelar.

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