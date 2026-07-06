Gran Canaria en alerta máxima por calor: Canarias activa dos prealertas

Gran Canaria eleva la alerta al nivel máximo mientras el archipiélago activa dos prealertas y la AEMET lanza avisos por las altas temperaturas. El cambio en la tendencia meteorológica promete días intensos. Es momento para tomar precauciones y seguir la evolución con atención.

Canarias en guardia: prealertas y riesgos por calor

La situación en las islas ha cambiado rápido. Lo que parecía una tregua frente a olas de calor ahora vuelve con fuerza. Gran Canaria ha subido su nivel de alerta ante la previsión de temperaturas elevadas.

Dos prealertas podrían afectar al archipiélago en las próximas horas. Las autoridades y servicios meteorológicos advierten sobre episodios que no deben subestimarse.

Áreas más expuestas: medianías, cumbres y laderas del sur y oeste.

Posible presencia de calima en zonas altas y medias.

Rachas de viento localmente muy fuertes que complican la situación.

Qué pronostica la AEMET: temperaturas y evolución esperada

La Agencia Estatal de Meteorología detalla un escenario con variaciones por franjas de altitud y orientación. Se espera descenso ligero a moderado en algunas máximas, junto a puntos con calor intenso.

Temperaturas claves

Se prevén más de 34 ºC en cumbres y medianías de Gran Canaria.

en cumbres y medianías de Gran Canaria. En medianías del sur y oeste de otras islas montañosas, rondarán los 30 ºC .

. No se descarta alcanzar 34 ºC en zonas bajas de Candelaria, El Rosario y el oeste de Santa Cruz de Tenerife.

Viento y calima

El viento soplará del nordeste con intensidad moderada a fuerte. En certaines vertientes las rachas podrán ser muy intensas, sobre todo en la costa sudeste y noroeste de La Gomera.

La calima podría hacerse presente en medianías y zonas altas, aunque se espera que tienda a remitir con el avance del día.

Impacto en la vida diaria y medidas recomendadas

Con temperaturas altas y noches cálidas, la vida cotidiana se ve afectada. Es crucial adaptar la actividad y proteger a los grupos más vulnerables.

Hidratarse con frecuencia y evitar la exposición al sol en las horas centrales.

Evitar ejercicio físico intenso en exteriores entre las 12:00 y las 18:00.

Supervisar a ancianos, niños y personas con enfermedades crónicas.

Si hay vientos fuertes, asegurar objetos sueltos y extremar la precaución en la costa.

Atención especial en zonas de montaña y medianías, donde la combinación de calor y viento eleva el riesgo de incidentes.

El resto de España: estabilidad y bolsas de inestabilidad

La influencia de un anticiclón dibuja un panorama mayoritariamente estable en la Península y Baleares. Sin embargo, no desaparecen focos de riesgo.

El Cantábrico presentará cielos muy nubosos y lluvias débiles puntuales.

En la tarde, la nubosidad de evolución podría originar chubascos o tormentas dispersas.

Zonas con riesgo: sierras del sureste, sistema Ibérico, Pirineos e interior de Mallorca.

Las temperaturas subirán en la mitad sur y bajarán en la mitad norte y en los archipiélagos. Se esperan máximas muy altas en el cuadrante suroeste.

Amplias áreas podrían superar los 36-38 ºC .

. En los valles del Tajo, Guadalquivir y Guadiana, las temperaturas podrán alcanzar 38-40 ºC , e incluso 39-41 ºC en puntos concretos.

, e incluso en puntos concretos. Se prevén noches tropicales con temperaturas por encima de 20 ºC en zonas de Andalucía, Extremadura y litoral mediterráneo.

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