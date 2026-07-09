40 °C en España la próxima semana: alerta por el día más caluroso

La próxima semana se perfila como un pico extremo de calor en España. Un aire cálido persistente promete elevar termómetros y alterar la rutina de millones. La AEMET ya lanza avisos y los pronósticos hablan de jornadas muy intensas, con regiones que podrían rozar o superar los 40ºC.

Por qué suben tanto las temperaturas: el papel del anticiclón

Una dorsal anticiclónica se posiciona sobre la península. Eso reduce la inestabilidad y favorece cielos claros. Menos nubes significa más radiación solar y aumento rápido de las máximas.

Elementos que impulsan la ola de calor

Estabilidad atmosférica prolongada por el anticiclón.

Entrada de masas de aire cálido desde el sur y suroeste.

Escasa nubosidad diurna que incrementa la insolación.

Calor acumulado por semanas de temperaturas altas previas.

Zonas en riesgo de superar los 40ºC y áreas afectadas

Los modelos coinciden en que la mayor parte del impacto se centrará en el suroeste y los grandes valles interiores. Se esperan máximas extremas en puntos concretos.

Valles del Tajo: posibilidades de alcanzar entre 38 y 41ºC .

. Valle del Guadalquivir: riesgo alto de superar los 38-40ºC.

Valle del Guadiana y el cuadrante suroeste: temperaturas muy elevadas.

Andalucía y Extremadura: noches calurosas y días intensos.

Interior de Mallorca y zonas de las mesetas: episodios de calor localizados.

Canarias: descenso en las temperaturas en general, salvo medianías de Gran Canaria.

Además, se esperan noches tropicales en amplias áreas. Eso significa que las mínimas no bajarán de los 20ºC en ciertos puntos del litoral y del sur.

Vientos y fenómenos costeros que condicionarán el tiempo

Los vientos variarán según la región y pueden agravar o mitigar el calor.

Mitad norte: predominio de componente norte, flojo en general.

Litoral gallego: viento de norte de intensidad moderada.

Litorales mediterráneos: componentes de este que pueden ser sostenidos.

Estrecho: levante con carácter moderado que afecta la costa sur.

Valle del Ebro: cierzo moderado a fuerte con rachas muy intensas.

Ampurdán: tramontana que puede presentar rachas muy fuertes.

Canarias: alisio moderado, con posibilidad de ráfagas puntuales fuertes.

La AEMET advierte de rachas muy fuertes en puntos expuestos. Eso puede complicar la gestión de incendios y afectar a la navegación y al transporte.

Avisos, cartografía de alertas y qué vigilar

Las comunidades activarán avisos por calor y, en zonas concretas, por viento. Los servicios meteorológicos publicarán mapas de riesgo actualizados.

Consulta las alertas oficiales antes de salir de casa.

Presta atención a las franjas horarias con mayor insolación.

Si estás en una zona de valle, espera temperaturas especialmente altas.

Sigue las recomendaciones locales sobre el uso del agua y cortes programados.

Medidas prácticas para días de calor extremo

Con el termómetro en ascenso, conviene adoptar hábitos sencillos que reducen riesgos.

Hidratarse con frecuencia, incluso sin sed.

Evitar actividades físicas intensas entre las 12:00 y las 18:00.

Buscar sombra y espacios con ventilación o refrigeración.

Proteger a niños, mayores y personas con patologías crónicas.

Reducir el uso de electrodomésticos que aumenten la temperatura interior.

Comprobar regularmente pronósticos y avisos de la AEMET.

Artículos similares

Califica esto post