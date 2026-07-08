Calor extremo en España: AEMET alerta por nuevas masas de aire cálido

Se anuncia un nuevo capítulo de calor intenso en España. La AEMET y los centros meteorológicos señalan la llegada de masas de aire muy cálidas que podrían elevar las temperaturas de forma notable. Estas condiciones pondrán a prueba la capacidad de adaptación de la población en los próximos días.

Qué trae esta entrada de aire cálido y por qué preocupa

Los modelos meteorológicos detectan una profunda modificación de la circulación atmosférica. Una dorsal subtropical se situará sobre la Península y facilitará la advección de aire cálido desde latitudes más bajas.

Se espera la formación de un posible domo de calor que estabilizará la atmósfera.

que estabilizará la atmósfera. Una dana al oeste podría reforzar esa entrada de aire muy cálido.

Al mismo tiempo, la atmósfera seguirá siendo dinámica, con tormentas vespertinas en el interior.

La combinación de estos factores hará subir las temperaturas durante días seguidos. No se descartan episodios de calor intenso en amplias zonas.

Regiones más expuestas y valores previsibles

Las áreas del suroeste y oeste de la Península estarán en el foco. Allí se concentran las condiciones que favorecen máximas extremas y mínimas muy elevadas.

Valle del Guadalquivir: posibilidad de alcanzar o superar los 38-40 ºC .

. Extremadura y valles principales de Castilla-La Mancha: calor extremo diurno.

Zona occidental de Andalucía y en litoral mediterráneo: noches que no refrescarán.

Ciudades de referencia como Sevilla, Córdoba, Badajoz y Toledo pueden registrar mínimas localmente entre 25 y 27 ºC. Ese calor nocturno aumentará la sensación de bochorno.

Distribución temporal

Inicio de episodio: ascenso progresivo de temperaturas en los próximos días.

Medio plazo: posible estabilización del calor mientras permanezca la dorsal subtropical.

Fin de semana: los modelos muestran incertidumbre, con escenarios de refuerzo o atenuación.

Noches tropicales: cuándo y por qué importan

El fenómeno de las llamadas noches tropicales consiste en que las mínimas no bajan de 20 ºC. En este episodio, el riesgo es aún mayor: muchas zonas podrían superar los 25 ºC al amanecer.

La elevación de las temperaturas nocturnas tiene efectos directos:

Peor descanso y aumento del estrés térmico.

Mayor demanda energética por el uso de ventilación y aire acondicionado.

Mayor riesgo para personas vulnerables: ancianos, niños y enfermos crónicos.

Factores que intensifican el calor nocturno

Temperatura elevada del mar, que reduce el enfriamiento costero.

Presencia sostenida del domo de calor que impide la ventilación nocturna.

Ambientes urbanos con efecto isla de calor.

Riesgos, efectos y recomendaciones prácticas

El calor persistente eleva el riesgo de problemas de salud y de incidencias relacionadas con la infraestructura. Es clave tomar medidas preventivas.

Hidratación constante: beber agua con frecuencia incluso sin sed.

beber agua con frecuencia incluso sin sed. Evitar esfuerzos físicos en las horas centrales del día.

Buscar lugares frescos o con aire acondicionado cuando sea posible.

Proteger a los grupos vulnerables y revisar a familiares mayores.

Atender las recomendaciones de las autoridades y los avisos de la AEMET.

Qué dicen los modelos y qué incertidumbres existen

Los modelos coinciden en la llegada de aire anómalo. Sin embargo, hay margen para variaciones en intensidad y duración.

Si la dorsal se afirma, el calor podría prolongarse y intensificarse.

Si la dana se descolgara con más fuerza, podría aumentar aún más la advección cálida.

También existe la posibilidad de que cambios en la circulación mitiguen el episodio antes de lo previsto.

Por ello es importante seguir las actualizaciones oficiales. Las salidas de modelos en las próximas 48 horas aclararán el alcance final del episodio.

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