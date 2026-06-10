Kevin Warsh recibe luz verde del Senado para liderar la Reserva Federal: qué cambia

El Comité Bancario del Senado aprobó la candidatura de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal, un paso clave que envía su nombramiento al pleno del Senado. La decisión llega en un momento de alta tensión política y económica, y coincide con una reunión crucial del banco central sobre los tipos de interés.

Aprobación en comité y qué sigue en el Senado

La votación en el comité terminó con el respaldo de 13 senadores republicanos y el rechazo de 11 demócratas. Con ese resultado, la nominación avanza al pleno de la Cámara Alta.

El voto del comité no garantiza la confirmación, pero sí allana el camino.

La mayoría republicana en el Senado hace probable que Warsh reciba el apoyo necesario.

en el Senado hace probable que Warsh reciba el apoyo necesario. El calendario de la votación en el pleno dependerá de las negociaciones internas del partido.

Por qué la candidatura estuvo bloqueada hasta ahora

La postulación de Warsh quedó atascada por la negativa del senador Thom Tillis a apoyar la nominación. Tillis condicionaba su respaldo a la resolución de una investigación relacionada con declaraciones sobre un sobrecoste en la reforma de la sede de la Fed.

En los últimos días, el Departamento de Justicia puso fin a esa pesquisa. Tras el cierre, Tillis anunció que cambiaría su voto y respaldaría la candidatura. En el comité, el senador explicó que la conclusión del caso había sido determinante para su decisión.

La coincidencia con la decisión sobre los tipos de interés

La aprobación llega el mismo día en que la Reserva Federal tomó una decisión sobre los tipos de interés. Para muchos analistas, esa sesión podría ser la última dirigida por Jerome Powell antes del vencimiento de su mandato.

Impacto en los mercados

Operadores evaluaron el mensaje de la Fed junto al avance del nombramiento.

La posibilidad de un nuevo presidente genera incertidumbre sobre la futura política monetaria.

Perfil de Kevin Warsh: experiencia y postura frente a la Fed

Kevin Warsh, de 56 años, ya ocupó un puesto en la Reserva Federal como gobernador entre 2006 y 2011. Desde entonces, ha sido crítico con algunas prácticas del banco central.

Datos clave

Edad: 56 años.

Antecedente en la Fed: gobernador 2006-2011.

Postura pública: demanda cambios en la conducción de la política monetaria.

En su audiencia de confirmación, Warsh pidió un “cambio de régimen” en la estrategia de la Reserva Federal. Abogó por reformas en el proceso de decisión y en la comunicación de la política monetaria.

Críticas y reacciones en el espectro político

La nominación provocó una respuesta airada desde el ala demócrata. La senadora Elizabeth Warren alertó sobre el riesgo de politizar la institución y dijo que la llegada de Warsh sería un nuevo paso de la Casa Blanca para influir en la Fed.

Demócratas advierten sobre una posible interferencia política.

Republicanos defienden la independencia formal de la Fed, pero respaldan el cambio propuesto.

El plazo de Powell y la vacante en la presidencia

El mandato de Jerome Powell vence el 15 de mayo. Aún no se ha confirmado si permanecerá como gobernador tras esa fecha.

La transición, de concretarse, implicaría además redefinir roles dentro del banco central.

Riesgos y preguntas abiertas sobre la dirección de la Fed

Entre los interrogantes que quedan en pie están:

Si la política monetaria cambiará de forma significativa con Warsh al frente. Cómo afectará esa posible orientación a la lucha contra la inflación. Qué margen real tendrá la Fed para actuar ante presiones políticas.

Próximos pasos formales y posible calendario

Tras el visto bueno en el comité, el siguiente trámite es la votación en el pleno del Senado. La mayoría del partido del presidente facilitará la confirmación, aunque la fecha concreta depende de la agenda legislativa.

Si el Senado confirma a Warsh, la transición se ajustará al calendario interno de la Fed y a las decisiones sobre nombramientos de otros gobernadores.

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