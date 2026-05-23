Tormentas arrasarán el puente de mayo: meteorólogos lo confirman

El puente de mayo llega con incertidumbre en el cielo. La AEMET y otros modelos señalan un episodio de inestabilidad que puede convertir jornadas festivas en días de prudencia meteorológica.

Tormentas y lluvia: panorama general para el puente de mayo

Una masa de aire inestable avanzará sobre la Península. Esperamos chubascos y tormentas que se intensificarán por la tarde.

Las zonas del este y el Cantábrico son las más propensas a sufrir precipitaciones persistentes. Baleares y Galicia también pueden registrar episodios de lluvia ocasional.

Zonas con mayor riesgo y fenómenos asociados

Este peninsular y área cantábrica: chubascos vespertinos y tormentas localmente fuertes.

chubascos vespertinos y tormentas localmente fuertes. Regiones del centro y oeste: inicio de chubascos desde primeras horas que se intensifican a lo largo del día.

inicio de chubascos desde primeras horas que se intensifican a lo largo del día. Baleares: nubosidad abundante con probables chaparrones.

nubosidad abundante con probables chaparrones. Galicia: nubes y lluvias ocasionales.

Además, donde se desarrollen tormentas no se descarta la aparición de granizo y rachas intensas de viento.

Viento, niebla y calima: condiciones que complican el panorama

Los vientos soplarán con distinta orientación según la costa. En Baleares y el litoral oriental predominarán vientos del este y nordeste. En el Estrecho predominará el poniente.

En Canarias habrá alisio en las islas orientales y régimen más flojo en las occidentales. Por la mañana, pueden formarse bancos de niebla en el norte y zonas interiores.

Calima en la mitad este y Baleares podría convertir las precipitaciones en barro.

Evolución prevista durante la jornada y alertas por provincias

El día arrancará con chubascos en el centro y oeste. A medida que avance el día, la inestabilidad se propagará a buena parte del territorio.

Posible intensidad fuerte en Galicia.

Rachas muy fuertes y granizo en nordeste de Andalucía y Castilla y León.

Tormentas destacadas en Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid.

Áreas montañosas de la Ibérica y el Alto Ebro, también en riesgo.

Las máximas bajarán en Baleares y en el tercio oriental, con descensos más acusados en algunos puntos de la Comunidad Valenciana. En el resto, predominarán pocos cambios o ligeros aumentos.

Consejos útiles si vas a salir en el festivo

Consulta el pronóstico actualizado antes de planificar rutas.

Lleva ropa impermeable y calzado adecuado.

Evita zonas propensas a inundaciones y cruces de ríos.

Si hay tormenta eléctrica, busca refugio y evita espacios abiertos.

Revisa el estado de anclaje de toldos y objetos en terrazas.

Conduce con precaución: calzada mojada y rachas de viento reducen la seguridad.

Recomendaciones según la actividad

Senderismo: posponer en caso de tormenta intensa o viento fuerte.

Playas y costa: mirar el parte marítimo; precaución con corrientes y rachas.

Eventos al aire libre: mantener planes flexibles y contar con un plan B.

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