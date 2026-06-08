AEMET advierte giro drástico de temperaturas desde el martes: nadie se salva

Mañana comienza un giro meteorológico que afectará a todo el país y exigirá ajustes rápidos en la rutina. La agencia nacional del tiempo avisa de un frente en tránsito, caída generalizada de las máximas y fenómenos localmente intensos. Conviene estar atento a los avisos oficiales y a la evolución hora a hora.

Cambio térmico desde el martes: qué implicará para tu día a día

El patrón atmosférico da un vuelco que llevará a temperaturas más frescas en muchas zonas. La bajada térmica será notable en la mayor parte de la Península, especialmente en el tercio norte.

Al mismo tiempo, no se descartan bolsas de calor puntuales en la costa sureste y en el valle del Guadalquivir. Estos contrastes harán que el tiempo se vuelva inestable y variable en pocas horas.

Cómo será el tiempo por regiones según la AEMET

Frente y nubosidad

Un frente cruzará el norte peninsular y traerá cielos muy nubosos o cubiertos.

En zonas montañosas del norte surgirán nubes de evolución con posibilidad de chubascos aislados.

Canarias mantendrá nubosidad en el norte de las islas altas y más sol en el sur.

Precipitaciones y tormentas

Las precipitaciones serán en general débiles y dispersas en el extremo norte, pero las tormentas pueden intensificarse en los Pirineos por la tarde. Existe riesgo de granizo y de tormentas fuertes en puntos concretos.

Temperaturas máximas y mínimas

Descenso generalizado de las máximas en la Península, más acusado en el norte.

Excepciones: aumento local en áreas del Mediterráneo, el sureste y litorales del Alborán.

Se esperan más de 36 °C en el Guadalquivir, partes del litoral de Alborán y el extremo sureste.

En algunos valles fluviales podrían superarse los 38 °C.

Las mínimas tenderán a bajar, aunque subirán en zonas del Cantábrico, alto Ebro e interior sureste.

En Baleares ligeros ascensos nocturnos y pocos cambios en Canarias.

Vientos, avisos activos y zonas en alerta

El régimen de vientos cambiará según la región y puede reforzarse en puntos concretos.

Rachas fuertes de poniente en el Estrecho y el litoral de Alborán.

en el Estrecho y el litoral de Alborán. Tramontana con fuerza en el Ampurdán y cierzo en el bajo Ebro.

En Canarias, alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy intensas.

En Baleares y litorales del Mediterráneo norte, el viento rolado pasará de sur a norte y este.

Recomendaciones prácticas y precauciones ante el cambio

Ante la mezcla de descenso térmico y episodios puntuales de calor, conviene tomar medidas sencillas.

Consulta las alertas locales de la AEMET varias veces al día.

Si hay tormenta prevista, resguarda objetos sueltos y evita actividades al aire libre.

Protege las plantas y animales ante las oscilaciones de temperatura.

En zonas con riesgo de calor extremo, hidrátate y reduce la exposición en las horas centrales.

Con viento fuerte, asegúrate de la seguridad en fachadas y ventanas.

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