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Tormentas y giro de temperaturas: AEMET alerta mientras incendios distraen

Christian Tobar

Mientras todos miran hacia los incendios, la AEMET avisa de la llegada de tormentas y giro de temperaturas en estas zonas
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La AEMET advierte de un cambio brusco en el tiempo que traerá tormentas en algunas zonas y un giro de temperaturas que podría alterar el riesgo de incendios. La combinación de inestabilidad por la tarde y olas de calor en áreas concretas obliga a vigilar bosques y litoral. Te contamos qué esperar y dónde se concentrará la atención meteorológica.

Previsión general: dónde y cuándo llegarán las tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología apunta a una situación dual: estabilidad durante buena parte del día y desarrollo de inestabilidad por las tardes.

  • Predominio de cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país.

  • Nubes altas entrando desde el oeste peninsular.

  • Por la mañana, bancos de nubes bajas y nieblas en tramos del litoral mediterráneo, el Estrecho, el valle del Ebro y el noroeste.

  • Por la tarde se esperan nubes de evolución en el cuadrante nordeste con chubascos y tormentas.

Atención especial al Pirineo oriental y al entorno del bajo Ebro, donde las tormentas pueden ser localmente fuertes y venir acompañadas de granizo.

Temperaturas: descenso en el Atlántico y picos en otras zonas

El patrón térmico será desigual. Algunas zonas notarán alivio, otras mantendrán calor extremo.

  • Descenso de las máximas en la fachada atlántica, notable en Cádiz y el oeste de Galicia.

  • Subidas de las máximas en el Cantábrico, el Ebro alto y medio, Canarias y gran parte del litoral mediterráneo.

  • Se prevé superar 35 °C en amplias áreas; en puntos concretos podría acercarse o alcanzar los 40 °C.

  • Las mínimas aumentarán en Canarias y en el interior del norte peninsular.

  • Descensos de las mínimas en la mitad sur.

Noches cálidas en el sureste y Baleares, con más de 20 °C; en algunas áreas mediterráneas y Canarias las mínimas podrán superar los 25 °C, incluso 30 °C de forma puntual.

Zonas con mayor riesgo meteorológico y por qué

Al combinar calor, vientos y tormentas localmente intensas, varios territorios concentran el riesgo.

  • Pirineo oriental: probabilidad de chubascos fuertes con granizo.

  • Bajo Ebro: tormentas con carácter localizado intenso.

  • Canarias: temperaturas altas y rachas muy fuertes del alisio, además de calima en altura.

  • Sureste peninsular y puntos del interior: riesgo de temperaturas extremas que elevan el peligro de incendios.

Viento y fenómenos locales que marcarán la jornada

El comportamiento del viento condicionará la evolución de tormentas y la propagación de incendios.

  • Rachas muy fuertes de alisio en Canarias, con intervalos de fuerte intensidad.

  • Poniente moderado en los litorales del sur peninsular.

  • Viento flojo en el resto, pero con tendencia a arreciar por la tarde.

  • Predominio de componente oeste, salvo en Baleares, nordeste y fachada oriental, con componentes sur y este.

Qué señales vigilar y medidas recomendadas

Ante esta mezcla de calor y tormentas conviene estar atento y tomar precauciones.

  • Evitar actividades con riesgo de chispa en zonas forestales.

  • Seguir avisos locales de AEMET y protección civil.

  • En caso de tormenta: resguardarse y no aparcar bajo árboles.

  • Preparar reservas de agua y revisar planes de autoprotección en áreas rurales.

Indicadores que anuncian empeoramiento

  • Aumento repentino de rachas de viento.

  • Formación de nubes de desarrollo vertical con tonos oscuros.

  • Descenso acusado de la visibilidad por calima en Canarias.

  • Subida rápida de temperaturas por la tarde en áreas del mediterráneo y Canarias.

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