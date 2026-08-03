Tormentas y giro de temperaturas: AEMET alerta mientras incendios distraen

La AEMET advierte de un cambio brusco en el tiempo que traerá tormentas en algunas zonas y un giro de temperaturas que podría alterar el riesgo de incendios. La combinación de inestabilidad por la tarde y olas de calor en áreas concretas obliga a vigilar bosques y litoral. Te contamos qué esperar y dónde se concentrará la atención meteorológica.
Previsión general: dónde y cuándo llegarán las tormentas
La Agencia Estatal de Meteorología apunta a una situación dual: estabilidad durante buena parte del día y desarrollo de inestabilidad por las tardes.
- Predominio de cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país.
- Nubes altas entrando desde el oeste peninsular.
- Por la mañana, bancos de nubes bajas y nieblas en tramos del litoral mediterráneo, el Estrecho, el valle del Ebro y el noroeste.
- Por la tarde se esperan nubes de evolución en el cuadrante nordeste con chubascos y tormentas.
Atención especial al Pirineo oriental y al entorno del bajo Ebro, donde las tormentas pueden ser localmente fuertes y venir acompañadas de granizo.
Temperaturas: descenso en el Atlántico y picos en otras zonas
El patrón térmico será desigual. Algunas zonas notarán alivio, otras mantendrán calor extremo.
- Descenso de las máximas en la fachada atlántica, notable en Cádiz y el oeste de Galicia.
- Subidas de las máximas en el Cantábrico, el Ebro alto y medio, Canarias y gran parte del litoral mediterráneo.
- Se prevé superar 35 °C en amplias áreas; en puntos concretos podría acercarse o alcanzar los 40 °C.
- Las mínimas aumentarán en Canarias y en el interior del norte peninsular.
- Descensos de las mínimas en la mitad sur.
Noches cálidas en el sureste y Baleares, con más de 20 °C; en algunas áreas mediterráneas y Canarias las mínimas podrán superar los 25 °C, incluso 30 °C de forma puntual.
Zonas con mayor riesgo meteorológico y por qué
Al combinar calor, vientos y tormentas localmente intensas, varios territorios concentran el riesgo.
- Pirineo oriental: probabilidad de chubascos fuertes con granizo.
- Bajo Ebro: tormentas con carácter localizado intenso.
- Canarias: temperaturas altas y rachas muy fuertes del alisio, además de calima en altura.
- Sureste peninsular y puntos del interior: riesgo de temperaturas extremas que elevan el peligro de incendios.
Viento y fenómenos locales que marcarán la jornada
El comportamiento del viento condicionará la evolución de tormentas y la propagación de incendios.
- Rachas muy fuertes de alisio en Canarias, con intervalos de fuerte intensidad.
- Poniente moderado en los litorales del sur peninsular.
- Viento flojo en el resto, pero con tendencia a arreciar por la tarde.
- Predominio de componente oeste, salvo en Baleares, nordeste y fachada oriental, con componentes sur y este.
Qué señales vigilar y medidas recomendadas
Ante esta mezcla de calor y tormentas conviene estar atento y tomar precauciones.
- Evitar actividades con riesgo de chispa en zonas forestales.
- Seguir avisos locales de AEMET y protección civil.
- En caso de tormenta: resguardarse y no aparcar bajo árboles.
- Preparar reservas de agua y revisar planes de autoprotección en áreas rurales.
Indicadores que anuncian empeoramiento
- Aumento repentino de rachas de viento.
- Formación de nubes de desarrollo vertical con tonos oscuros.
- Descenso acusado de la visibilidad por calima en Canarias.
- Subida rápida de temperaturas por la tarde en áreas del mediterráneo y Canarias.
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Periodista comprometido con la actualidad social, Christian investiga y reporta sobre temas que afectan a la comunidad, desde cultura hasta movimientos sociales, acercando la información de manera clara y cercana.