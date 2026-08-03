Tormentas y giro de temperaturas: AEMET alerta mientras incendios distraen

La AEMET advierte de un cambio brusco en el tiempo que traerá tormentas en algunas zonas y un giro de temperaturas que podría alterar el riesgo de incendios. La combinación de inestabilidad por la tarde y olas de calor en áreas concretas obliga a vigilar bosques y litoral. Te contamos qué esperar y dónde se concentrará la atención meteorológica.

Previsión general: dónde y cuándo llegarán las tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología apunta a una situación dual: estabilidad durante buena parte del día y desarrollo de inestabilidad por las tardes.

Predominio de cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país.

Nubes altas entrando desde el oeste peninsular.

Por la mañana, bancos de nubes bajas y nieblas en tramos del litoral mediterráneo, el Estrecho, el valle del Ebro y el noroeste.

Por la tarde se esperan nubes de evolución en el cuadrante nordeste con chubascos y tormentas.

Atención especial al Pirineo oriental y al entorno del bajo Ebro, donde las tormentas pueden ser localmente fuertes y venir acompañadas de granizo.

Temperaturas: descenso en el Atlántico y picos en otras zonas

El patrón térmico será desigual. Algunas zonas notarán alivio, otras mantendrán calor extremo.

Descenso de las máximas en la fachada atlántica, notable en Cádiz y el oeste de Galicia.

Subidas de las máximas en el Cantábrico, el Ebro alto y medio, Canarias y gran parte del litoral mediterráneo.

Se prevé superar 35 °C en amplias áreas; en puntos concretos podría acercarse o alcanzar los 40 °C .

en amplias áreas; en puntos concretos podría acercarse o alcanzar los . Las mínimas aumentarán en Canarias y en el interior del norte peninsular.

Descensos de las mínimas en la mitad sur.

Noches cálidas en el sureste y Baleares, con más de 20 °C; en algunas áreas mediterráneas y Canarias las mínimas podrán superar los 25 °C, incluso 30 °C de forma puntual.

Zonas con mayor riesgo meteorológico y por qué

Al combinar calor, vientos y tormentas localmente intensas, varios territorios concentran el riesgo.

Pirineo oriental: probabilidad de chubascos fuertes con granizo.

Bajo Ebro: tormentas con carácter localizado intenso.

Canarias: temperaturas altas y rachas muy fuertes del alisio, además de calima en altura.

Sureste peninsular y puntos del interior: riesgo de temperaturas extremas que elevan el peligro de incendios.

Viento y fenómenos locales que marcarán la jornada

El comportamiento del viento condicionará la evolución de tormentas y la propagación de incendios.

Rachas muy fuertes de alisio en Canarias, con intervalos de fuerte intensidad.

Poniente moderado en los litorales del sur peninsular.

Viento flojo en el resto, pero con tendencia a arreciar por la tarde.

Predominio de componente oeste, salvo en Baleares, nordeste y fachada oriental, con componentes sur y este.

Qué señales vigilar y medidas recomendadas

Ante esta mezcla de calor y tormentas conviene estar atento y tomar precauciones.

Evitar actividades con riesgo de chispa en zonas forestales.

Seguir avisos locales de AEMET y protección civil.

En caso de tormenta: resguardarse y no aparcar bajo árboles.

Preparar reservas de agua y revisar planes de autoprotección en áreas rurales.

Indicadores que anuncian empeoramiento

Aumento repentino de rachas de viento.

Formación de nubes de desarrollo vertical con tonos oscuros.

Descenso acusado de la visibilidad por calima en Canarias.

Subida rápida de temperaturas por la tarde en áreas del mediterráneo y Canarias.

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